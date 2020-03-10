曾接觸確診者 政團主席與特朗普握手

儘管白宮堅稱特朗普從未與感染者有過直接接觸，但隨着美國國內新冠肺炎死亡人數增加且大多數為長者，白宮更關注年逾70特朗普的健康。《華盛頓郵報》引述一名官員透露，特朗普的私人醫生康利（Sean Conley）會出席白宮一些有關新冠肺炎的會議，跟進何處有新病例。官員又稱，白宮現時亦加強定期清潔，並敦促有流感症狀的人不要進入，警告他們可能會傳染特朗普。

專家指或有必要封區

美國疫情昨已蔓延全國34州和首都華盛頓，截至周日傍晚全國累計554宗確診個案，增至21人死。全美已有8州進入緊急狀態，包括華盛頓州、佛州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）周日受訪表示，由於疫情擴散，可能有必要作出地區封鎖，並建議風險最大的人（即長者及有長期病患者）暫勿旅行，「不會像『沒人進沒人出』般嚴格，但若確診個案持續增加，尤其是在社區層級，將會有所謂『緩解』措施，我們必須擴大社交距離，讓民眾遠離人多擁擠地方。」福奇又表示，愈來愈多社區傳播個案令人憂慮，意味當局更難追蹤感染源頭。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）