紐約市華人：當地冷待疫情 似SARS前香港

在曼哈頓從事金融工作的林先生指出，雖然當地有人大量購買米糧口罩等物資，但民眾真正開始留意疫情，是在歐美確診數字急增之後。他所屬的公司有主動採取防疫措施，包括取消25人以上的會議等，以免爆發疫情影響商譽，但他接觸的人之中不少不太追得上疫情資訊，或是不了解隱形患者等風險，甚至相信流感更具威脅，認為聽從疾病預防及控制中心（CDC）建議已足夠。

林先生說，雖然近日除華人外亦多了其他族裔戴口罩，但估計仍有多達八成的民眾無戴口罩。即使早前他疑患感冒求診，醫生也只是處方藥物着他留家休息，沒特別提及應否作病毒檢測，「感覺只能靠民眾自律控制疫情」。

搭車消毒雙手招側目 戴口罩被當感染

任職社福機構的簡小姐因負責協助政府為今年舉行的人口普查宣傳，常要到訪幼稚園、教堂等社區設施。她說，機構按CDC建議向工作人員發出防疫指引，包括勤洗手、患病時戴口罩等，但聚餐等大型活動仍如常舉行，出席者也無特別防範，形容當地人看待今次疫情就像SARS爆發前的香港，毫不緊張。

她稱，雖然近日交通工具上不時播放廣告，宣傳勤洗手抗疫，但她試過一拿出消毒搓手液潔手，便招同車乘客側目，如戴上口罩更可能遭誤會已受感染。她說：「雖然覺得應該戴口罩自保，但在這種環境影響下，漸漸覺得戴與不戴也無分別，便放棄不戴了。」

截至周日，美國已有6州因應疫情宣布進入緊急狀態。兩名受訪者同稱不覺政府有何相應措施，有民眾甚至對疫情進入新階段不知情。林先生認為或與當地傳媒集中報道總統選戰有關。

明報記者 羅睿琪

（抗疫新階段）