經濟衛生危機 突顯白宮聯儲局分歧 乏財政刺激措施 迷信減息

報道稱，聯儲局長鮑威爾（Jerome Powell）上月23日赴沙特出席G20財長會議後向屬下發出緊急電郵，警告疫情正在韓國、意大利、伊朗等地惡化，聯儲局須加強回應疫情帶來的經濟衝擊。不過鮑威爾對疫情風險的評估與白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）及財長梅努欽（Steven Mnuchin）大相逕庭。鮑威爾上月25日起與聯儲局人員研究緊急應變計劃之際，庫德洛仍堅稱美國防疫幾乎「滴水不漏」（airtight），甚至鼓勵投資者在股市中趁低吸納。

儲局主席上月底已預警 白宮淡化

及至上月28日，美股以2008年金融危機以來最低水平收市後，白宮促聯儲局減息的壓力不斷增加，鮑威爾雖認為以財政措施刺激經濟遠較更動貨幣政策有效，但最終在與多國央行商討後，認為必須行動回應危機，在本月3日緊急宣布減息半厘。

消息人士稱，減息前夕，白宮官員致電多名華爾街財金領袖，強調減息是華府應對危機中最重要的一步，惟未能讓市場重獲信心，突發減息更強化市場視疫情轉向危急的恐慌。

庫德洛深信以減稅等財政措施刺激經濟效果不彰，白宮官員對財政措施的態度亦前後不一。雖然特朗普曾拋出減稅，但庫德洛上周五仍否定大幅財政措施，認為要針對個別業界作援助。即使市場期望財政部以更多財政措施應變，但亦因部門決策官員尚有許多空缺而受阻。前白宮官員形容，白宮現時構想的許多應變措施都只屬短期回應，「我們日漸可能需要無視白宮主張，而另推財政策略回應危機」。

《華郵》稱，特朗普政府對危機的態度跟1997年亞洲金融危機及2008年金融海嘯時大相逕庭。在兩場危機中，財政部均與聯儲局緊密合作，反觀現在特朗普不僅公開批評聯儲局，各部門亦欠缺統籌。曾在兩場危機都扮演重要角色的前財長薩默斯（Lawrence Summers）稱，現任華府財政官員缺乏帶領政府應對危機的經驗與能力，迄今應對危機重大發展仍未有清晰一致的經濟策略，不論內部合作與國際協調上均予人有欠專業之感。

前財長批官員缺經驗能力失專業

除了財金政策混亂外，疫情爆發以來，特朗普一直淡化疫情威脅，雖然衛生官員早在1月便勸白宮談疫情時避免使用「受控」（contained）一詞，但白宮並未有理會。一些前政府官員批評特朗普政府未能迅速採取措施遏止病毒擴散，輿論也炮轟當局指示混亂。

美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）周日受訪表示，聯邦政府需迅速應付疫情，「當局沒有一個有系統的計劃，準備何時關閉學校、何時應告訴企業必須遠程工作、何時應關閉電影院及取消大型集會」。他批評聯邦政府將這些決定交由地方官員處理，但其實華府應針對各城市，制定一個全面計劃並作出建議。

縱使特朗普上周承諾讓所有有需要的人得到檢測，但有民眾即使獲醫生建議也無法接受檢測。首都華盛頓一名46歲居民上周六在facebook表示，上周五她在喬治華盛頓大學醫院接受治療，一名急症室醫生認為她應接受病毒檢測，但遭到華府衛生部門拒絕。

（華盛頓郵報/紐約時報）

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