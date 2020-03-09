墨國「無女日」抗爭 促關注性暴力 罷工罷課罷社交 智利阿根廷響應

1/4女死者家中遇害

墨西哥堪稱世上對婦女最危險的國家之一，該國近年有數以千女性下落不明，官方數據顯示去年有3825名婦女被殺（包括被燒死和肢解），為5年前的一倍，較2018年增加7％，即日均約有10名婦女遇害。兇手通常是受害人認識的，但極少人被定罪，數據顯示有25%兇殺案女受害者都是在家中被殺，但在家中被殺的男性只有10%。安全分析員霍普 （Alejandro Hope）說：「數據顯示一個殘酷的事實：對很多婦女來說，家再不是安全地方。」最近婦女遇害個案更激化了抗議。2月9日，一名曾請警方提供人身保護的25歲女子遭丈夫捅殺兼剝皮。兩天後，一名7歲女孩遭綁架虐殺。

佔四成勞動人口 首都料失23億

墨西哥全國婦女遇害監察組織（OCNF）等組織遂發動婦女周一參與「沒有婦女的日子」行動，通過不外出，不上班，不購物，不上學，不外出用膳，不參與社交活動甚至使用社交媒體，藉以讓「她」周圍的人知道，倘若有朝「她」不幸遇害了會怎樣。有關構思旋即受各方支持，中央政府、地方政府及數十間大學都支持行動，已批出女學生及員工假期。墨西哥的婦女勞動人口佔全國四成，約2200萬人。該國主要銀行、傳媒公司、律師行、超市、連鎖餐廳、有逾3.6萬會員的墨西哥僱主聯合會等都響應行動，表明不會扣缺勤女職員的薪金。墨西哥僱主組織Coparmex的墨西哥城支部估計，周一的罷工單在墨西哥城會造成3億美元（約23.4億港元）損失。

今次罷工是拉美多國抗議針對婦女暴力浪潮的延續。智利周日遊行預計也聲勢浩大的有逾百萬人，智利反婦女暴力網絡估計，該國年均13萬宗家庭暴力案件，去年有46名婦女被伴侶謀殺。性侵案件每天有42宗，僅得25.7％有司法裁決。智利參議院上周通過法案，目標是草擬新憲法給予婦女平等的發言權，智利總統皮涅拉簽署了法律加強懲處殺害婦女的兇徒。

政府准放假支持 僱主聯會稱不扣薪

阿根廷一些非政府組織都指出該國女性受害情况嚴重；其一組織數據顯示，今年頭兩個月有63宗女性命案，約每23小時有一婦女被殺。

（衛報/路透社/華盛頓郵報）