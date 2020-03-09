紐約州緊急狀態 低收入族群恐成疫情缺口

美媒批白宮過去6星期錯失良機

雖然美國總統特朗普上周五承諾要讓所有有需要的人得到檢測，但目前仍有不少人有病徵卻無法接受檢測。報道指出，雖然美國正加速生產檢測工具，但能進行檢測的實驗室和設備仍非常有限。因此許多州即使有足夠的檢測工具，依舊對檢測對象設下嚴格標準，以免實驗室應接不暇。報道訪問了12名實驗室專家與衛生官員，稱華府過去長達6星期連串出錯、錯失良機和延遲行動，令美國目前檢測能力短缺。華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）高級政策研究員柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）稱，美國這回「顯然浪費時機，且無法彌補」。他歸咎白宮應變混亂，又未能認清全局。

《紐約時報》引述公共衛生專家表示，當新冠肺炎成為美國流行病，在尋常日子已面對健康醫療問題的低收入少數族裔人士，將因資源匱乏和客觀條件，例如居住環境衛生差、擠迫不通風、通常使用容易播毒的交通工具、飲食不夠營養、睡眠不足等，更易受感染和提高傳播病毒風險。更甚的是，他們有些人既不會留意有疾病爆發，又寧信自然療法都不信任醫療系統，尤其是曾被醫療體制拒於門外的黑人社群。

美國疾控中心（CDC）新冠病毒網站勸喻民眾避免去人多擠迫的地方，鼓勵長者等留在家中。為了遏止病毒傳播，全美已取消不少公眾活動，包括大學的體育活動、邁亞密的電子音樂節等。

（法新社/衛報/紐約時報）

（抗疫新階段）