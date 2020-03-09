封區措手不及 首長憤怒米蘭居民大出逃

米蘭火車站自意大利疫情持續惡化後人潮已大幅減少，但米蘭所在大區將被封鎖的消息傳出後，上周六晚開始愈來愈多人。有米蘭學生接受意國網媒訪問，稱已購買到羅馬車票，憂慮米蘭封城就見不到在羅馬的家人。

封城政策令北部地區首長及市長憤怒，倫巴第大區首長豐塔納（Attilio Fontana）指政策混亂，表示已向中央政府提出意見，希望有所調整。威尼托大區首長扎伊亞（Luca Zaia）稱政府最後一刻才通知有關禁令，他續指該區沒參與制定禁令的討論，難以盡早執行。

官員：倫巴第醫療瀕崩潰

意國國會不少議員來自北部地區；有來自北部的議員已接受隔離，但民主黨領袖津加雷蒂（Nicola Zingaretti）上周六宣布自己確診的情况下，有議員私下憂慮國會恐成另一個疫情爆發地點。

意國疫情為歐洲最嚴重，當地醫療負擔相當沉重。意大利《晚郵報》前天報道，倫巴第大區危機應變部門主管佩森蒂（Antonio Pesenti）指當地醫療是全球最佳之一，但已瀕臨崩潰邊緣：「我們被迫要在走廊、手術室、康復病房設立深切治療部。我們清空所有病房收容危殆患者。」

（紐約時報/金融時報/中央社）

（抗疫新階段）