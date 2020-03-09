意國封鎖1/4人口防疫 惹反彈 專家：抗疫成效繫於公眾相信政府

一日兩大區首長確診

意國自今年1月30日首次出現確診個案以來，疫情已遍及全國20個大區（見圖）。

當地政界已出現感染者，其中意大利民主黨領袖、拉素大區（Lazio）首長津加雷蒂（Nicola Zingaretti）上周六透過facebook披露染病，目前情况良好，正在家中自行隔離。西北部皮埃蒙特區首長奇里奧（Alberto Cirio）則成24小時內第二個確診的地方政府領袖。

總理孔特上月22日宣布封鎖倫巴第和威尼托兩個大區共11個城鎮，盼遏止疫情擴散。至周日凌晨，他再宣布擴大封鎖範圍，即日起至下月3日，整個倫巴第大區及其周邊4個大區的14個省份均會被封鎖，範圍涵蓋金融重鎮米蘭、威尼斯、帕爾馬等地，涉及1600萬人。如非緊急情况並獲批准，擅自進出者可判囚3個月。另外，當地夜總會、泳池、博物館等公共設施須關閉，葬禮及文化活動亦暫禁止舉行（見表）。

涉米蘭威尼斯 全國經濟重地

孔特形容新措施「非常嚴格」，但對控制疫情、減輕醫療系統負擔屬必要，呼籲國民守法。今次封鎖的北部地區是該國最有經濟活力的地方，佔全國GDP五分之一。

有意大利學者擔心若封鎖持續至4月，對經濟的打擊會更嚴重。世衛總幹事譚德塞昨在Twitter向意大利的「犧牲」 致意。

今次意國大規模封城被視為繼中國封鎖武漢後最大規模抗疫措施，有當地民眾歡迎新措施，甚至認為應仿效中國嚴格做法。亦有人質疑這些措施對意大利「永遠不會有效」，認為民眾會無視禁令出逃。

鐵腕難像中國 公信未及韓加

最新一期《經濟學人》分析各國抗疫措施，指出除非如中國般動用武力等強硬手段迫使國民遵從，否則措施能否落實便關乎國民對政府的信任。分析引述英國慈善組織「惠康基金會」（Wellcome Trust）的研究，指出國民對政府愈信任，便愈會接受政府的衛生建議。

該研究顯示韓國人對政府的衛生建議信任度達86%，加拿大亦有78%，但意大利只有63%，美國更低至59%。分析認為，這說明2003年SARS期間加拿大政府要求隔離的近3萬人中為何只有23人抗命，更有近半加國人視不遵守隔離令等同誤殺，而韓國政府在今次疫情中即使大量披露感染者行蹤，甚至令其婚外情曝光，相關控疫措施仍獲接受。

分析指出，意大利封 城等控疫措施效果仍有待觀察，但要獲公眾支持，政府對受隔離者的支援必不可少，例如撥款彌補經濟損失及確保物資供應等，惟當地多個受影響城鎮已出現缺乏醫療與防護物資的情况。與此同時，雖然有薪病假等鼓勵懷疑感染者自我隔離的措施對防疫亦有作用，但並非各國均有，如美國的低收入階層缺乏醫療保障，請病假往往等同手停口停甚至失去工作，而入院接受檢測更可能要花費數千美元，這些潛在的隱形病人成防疫障礙。

（BBC/華爾街日報/經濟學人）

（抗疫新階段）