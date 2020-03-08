特朗普「盟友」 獲委白宮幕僚長

與特朗普相識多年 「關係很好」

現年60歲的梅多斯（Mark Meadows，圖）是特朗普上任3年來第4任幕僚長。特朗普表示，與梅多斯認識多年，彼此關係很好。梅多斯早年經商，2013年當選聯邦眾議員，是特朗普的盟友，2017年至2019年擔任保守派的眾議院自由黨團（Freedom Caucus）主席。他去年12月宣布，今年不會在北卡州選區競選連任，並暗示將加入特朗普競選團隊或到政府部門任職。

華郵：有助度過競選年

白宮幕僚長是美國總統的高級助理，負責安排總統日程、管理白宮團隊和事務等。該職務可由總統直接任命，毋須國會批准。《華盛頓郵報》稱，特朗普此次人事調整旨在任命國會「最堅定的盟友」，幫助自己度過關鍵的競選連任之年。

至於52歲的馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），他於前任凱利2018年離任後擔任署理幕僚長，但與特朗普關係轉差，去年10月特朗普深陷「烏克蘭門」面臨彈劾，馬爾瓦尼曾在一次記者會上表示，美國已暫停向烏克蘭發放3.91億美元軍事援助，原因是要游說烏克蘭政府調查2016年美國總統大選中民主黨涉及貪污的情况，又稱「在外交上我們經常如此」。他的說法與特朗普背道而馳，馬爾瓦尼其後迅速改口，強調華府並沒有以援助換取烏克蘭協助政治調查，但已惹特朗普十分不滿。

（法新社/中新社/中央社）