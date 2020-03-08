專家：油價跌防疫挑戰 政變風險敏感

暫停朝聖簽證決定受批評

隨着疫情在以伊朗為主的中東國家蔓延，沙特關閉連接阿聯酋、科威特及巴林的陸路邊境，只允許通過檢測的商業貨車進入該國，而來自3國的飛機亦只能降落在指定的3個機場。雖然沙特截至昨日只錄得一宗確診個案，但當局早已提高戒備，史無前例地暫停向想到伊斯蘭聖地麥加及麥地那朝聖的信眾發出簽證。此舉在沙特以至整個穆斯林世界引起不少爭議，有人批評沙特單方面作出有關決定，亦有保守派質疑穆罕默德雖暫停朝聖，但由他引入沙特的現代娛樂場所，如戲院等卻繼續開放。

在疫情打擊全球經濟下，油價近日持續急跌，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯上周磋商額外減產，惟最終拉倒收場，導致國際及美國油價均跌超過9%，為2008年以來最大單日跌幅。目前沙特政府九成收入依賴石油，藉此提供優厚的福利政策來鞏固權力。雖然穆罕默德近年有意推動多元經濟並吸引外資，但至今收效甚微。諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的中東及北非部門主管卡梅爾（Ayham Kamel）認為，沙特領導層近日面對的挑戰急劇增加，或令國王薩勒曼及穆罕默德一派「對政變的風險更加敏感」。

（彭博社/新聞週刊/紐約時報）