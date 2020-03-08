沙特拘3王室成員 前王儲控叛國 分析：王儲打擊對手 鞏固繼位權

《華爾街日報》引述消息報道，上周五有身穿黑衣的蒙面警衛人員上門拘捕艾哈邁德（Ahmed bin Abdulaziz）及穆罕默德‧本‧納伊夫（Mohammed bin Nayef，簡稱MBN），並搜查他們的住所，但政府沒有正式公布今次行動。知情者稱，王宮府指控兩人干犯叛國罪，企圖策劃政變推翻國王及王儲，面臨終身監禁甚至處決。《紐約時報》報道，MBN的弟弟納瓦夫（Nawaf bin Nayef）亦被捕。

兩人曾先後出任內政大臣，負責監管部分軍隊及情報部門。其中MBN更曾經是王儲，在任時是沙特反恐工作的負責人，與美國分享預謀襲擊的情報，與美國國務院和中情局關係良好。惟國王薩勒曼2017年免去MBN的王儲及內政大臣之位，改立自己的兒子穆罕默德（Mohammed bin Salman）為新王儲，大削他在王室的地位。有消息透露，MBN去年秋天雖曾在一次投資會議露面，但自從被免職後大部分時間都遭到軟禁，近幾個月穆罕默德更踢走他的心腹，包括一名長年的警衛人員，改為安插王宮府的親信。

國王胞弟亦被捕檢控

艾哈邁德則是薩勒曼唯一仍在世的同父同母親兄弟。自沙特首位國王1953年逝世由其兒子繼位後，王位一直都是在兄弟間一個傳一個。有消息指部分王室成員希望薩勒曼傳位予現年77歲的艾哈邁德，而非第三代的穆罕默德。

艾哈邁德在穆罕默德成為王儲後已避談政治，但2018年曾在倫敦向反也門戰爭的示威者稱，國王和王儲應為此負責，獲反穆罕默德者讚賞。他其後雖淡化有關言論，但據指不久後王宮府派出特使到倫敦說服他返國。他的朋友指艾哈邁德當時稱自己與兄長薩勒曼關係良好，並不感到憂慮，不久後就決定回國。

有分析認為，今次穆罕默德出手的動機或與國王日漸衰老有關，穆罕默德或希望在父親去世或退位前，擊倒所有可能影響他繼位的對手。目前外界普遍視穆罕默德為沙特實際上的統治者，他最初因推動經濟及社會改革而受西方官員歡迎，惟打擊異己及對手的強硬手段漸受質疑，尤其他被指與《華盛頓郵報》記者卡舒吉2018年被殺案有關，國際形象「插水」。

（華爾街日報/紐約時報）