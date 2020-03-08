日檢測量遜韓 專家：高門檻遏感染數

每天驗900人 韓同期檢測逾7倍

厚生勞動省此前公布，由上月18日起，當地每日檢測上限達3800人，不過2月26日當局公布，上月18至24日間接受過檢測的僅6300人，包括鑽石公主號郵輪乘客，平均約每天900人。與此同時，韓國同期的檢測數量是日本的逾7倍。

厚生勞動大臣加藤勝信2月26日於眾議院會議上辯稱，檢測遠少於預期相信是因為檢測機構「已達處理極限」，正研究提供支援。不過立憲民主黨議員川內博史於2月27日在國會質詢上則揭露，厚生勞動省轄下的國立傳染病研究所涉於2月25日派出3名專家到北海道，向當地疫情對策本部強調須依循中央政府制定的檢測方針，暗示「不要為輕症者檢測」。

議員揭政府施壓 「勿檢測輕症者」

川內稱，北海道為日本本土確診人數最多地區，此前只要符合連續4天發燒37.5℃以上等條件便可接受檢測，惟中央施壓後，當地疑似患者便開始屢遭拒絕檢測。他批評政府害怕發現大量患者而逃避檢測，違反及早發現患者以防感染擴散或病情惡化的原意。加藤則回應稱對事件不知情。

《日本時報》指出，日本未曾出現大規模SARS或中東呼吸綜合症（MERS）疫情，缺乏抗疫經驗，同時無疾控部門，抗疫是由官僚主導，專家只是輔助，處理疫情欠具體準則。

醫療管理研究所理事長上昌廣醫生直指「政府沒有實行檢測的意願」，設定只可讓重症者受檢測等高門檻，除了因政府不願讓確診者人增加外，亦可能與厚生勞動省轄下機構想從檢測中獲利，拒絕讓民間機構自行處理檢測有關。英國倫敦大學國王學院人口衛生研究所總監澀谷健司指出，隨公眾對政府信任日損，檢測優次等考慮已超出科學範疇，日本政府必須展開廣泛的檢測計劃以消除公眾恐慌。

（NHK/日刊現代/日本時報）

（抗疫新階段）