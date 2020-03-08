46教徒同樓染病 大邱首封疫廈

佔全幢居民三成 出入派遞受限

大邱市昨日公布，達西區聖堂洞同心住宅屋苑142名居民中有46人確診，全部都是新天地教徒，其中14人入院，其餘在自宅輪候入院。居民於2月21日收到該廈出現確診者的短信，3月5日宣布延長居家隔離至3月15日，全廈出入和派遞等全受限制。

肇事兩幢5層高公共租住公寓樓宇共有100個單位，月租2.2萬（143港元）至5.4萬韓圜（353港元）。居民都是在35歲以下單身職業女性，市方稱其中94人是新天地信徒，教會方面稱是80人。警方稱，由於全是年輕婦女居住，該處出入受嚴格管制，訪客一般是父母。而居民以護士等醫院工作者最多，但在發生新冠病毒的醫院上班者只有一人，檢測且為陰性。

傳染病管理官員表示，正在了解新天地信徒的居住方式和高度互相感染的原因。市方亦正在集中調查新天地信眾以3人或以上非家庭模式一同生活的10個地方。

韓國昨日新增274名確診者，總數共7041人，44人死亡。防疫當局稱，72.8％都是通過集會、聚會受感染。

（韓聯社/YTN/Newsis）

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