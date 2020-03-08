【明報專訊】過去個多月多艘郵輪相繼爆發新型冠狀病毒肺炎個案，受日本「鑽石公主」號前車之鑑，多艘郵輪成為海上皮球，遭多國拒絕泊岸，連番疫情已損害旅客的郵輪旅遊意願，並衝擊預訂情况。「至尊公主」號成為最新「疫船」後，美國政府正考慮勸喻或限制作為主要客源的美國人乘搭郵輪，勢令業界進一步受重擊。
路透社昨引述知情美國官員報道，統管控疫的美國副總統彭斯跟郵輪業者上周五（6日）晚會商，表示華府可能勸喻全部或如老年人、慢性疾病患者等部分美國人，暫停參加郵輪旅遊，或實施減少船上爆發的防預限制措施等。
美客佔大多數 業界勢受挫
國際郵輪協會指出，去年全球有3000萬郵輪旅客，當中美國人佔大多數，其中加勒比海佔了三分一郵輪旅遊市場，地中海、歐洲、中國，分別佔17％、11％和5％。受新冠肺炎影響，亞洲郵輪航運市場現時已然停擺，預計損失逾5.5億美元。如今牽涉及加勒比海市場和美國人，勢令行業雪上加霜。郵輪因為形同封閉空間，容易發生集體感染傳染病個案。今年涉及新型冠狀病毒的郵輪已有最少7艘。皇家加勒比海繼旗下的「鑽石公主」號出事後，再有「至尊公主」號爆發疫情，股價單周下挫達22％，踏入2020年以來已暴跌52％。嘉年華郵輪公司也表示財務表現受影響。
兩間地中海航線郵輪公司亦稱，客量由去年同期約75％減至得60%左右，2021年乃至2022年夏天的地中海預訂率也減少了40%。
（路透社/華爾街日報/全國廣播公司/萬里富Motley Fool）