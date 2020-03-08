至尊公主號21確診 特朗普反對上岸 乘客憂成鑽石公主號翻版

「至尊公主」號2月11日從三藩市出發前往墨西哥西岸，21日返回三藩市，之後前往夏威夷，原定於3月5日抵達墨西哥，7日返回三藩市結束行程，目前船上共有約2400名乘客及1100名船員。不過加州3月4日出現首宗新冠肺炎死亡個案，71歲男死者上月曾乘搭「至尊公主」號，另外6名同一航程的乘客亦陸續確診。該郵輪隨即取消停靠墨西哥，直接駛回三藩市外海停靠。

彭斯：周末泊非商業港口 全員檢疫

空軍上周四以直升機運送病毒檢測試劑到郵輪，船上醫療人員為第一批46名乘客及船員採集樣本，樣本之後送往三藩市灣區實驗室分析，結果顯示19名船員和兩名乘客的樣本呈陽性。彭斯表示，當局計劃在周末讓「至尊公主」號轉往一座非商業用港口停靠，船上所有人都會接受檢測，當中1100名船員必須留在船上隔離檢疫，因他們可能在兩趟行程中接觸到病毒。

暫時未清楚沒有症狀的乘客可否下船，但特朗普上周五造訪美國疾病控制及預防中心（CDC）時表示，包括彭斯及一些專家在內都認為應讓「至尊公主」號上的人落船，但他個人希望所有人留在船上，因為若讓他們回到美國本土，若之後確診會推高美國的確診病例數目，「我不要因為一艘不是我們做錯的船，讓（確診）數字倍增」，但他表示會交由當局決定，若最終讓人們下船，他能理解。

日本「鑽石公主」號上月出現確診個案後，日本政府下令郵輪停靠橫濱後，所有乘客和船員留在船上隔離，結果至今共有700多人確診，惹來令郵輪成為播毒溫牀的批評。哈佛醫學院流行病學家米納（Michael J. Mina）說：「我們從『鑽石公主』號汲取到的一個重要教訓，就是不能將人留在船上隔離，而指望他們不會將病毒傳開，還能保持健康。」米納強調，乘客和船員都必須盡快離開已經感染的郵輪，並建議上岸後要再進行一次檢測及自我隔離。

乘客不滿特朗普言論 「只在乎感染數字」

有滯留在「至尊公主」號上的乘客表示，他們上周三（4日）還獲准在船上走動，各人必須保持6呎距離，但翌日已被要求留在房內。一名加拿大乘客不滿特朗普希望他們在船上隔離的說法，「很明顯，特朗普並不關心郵輪上的乘客和船員，只在乎（感染）人數」；也有乘客不滿21人染疫的檢測結果，是要透過彭斯在記者會上宣布才得知。54歲乘客查普曼（Shellie Chapman）說：「我們像是犯人，我感覺這將成為鑽石公主號2.0版本。」船公司表示，船員仍然供應三餐，把食物送到乘客房門口，但有乘客抱怨，送餐服務緩慢，且雞蛋和薯仔都是凍的，又沒有咖啡和調味品。

隨郵輪及西岸疫情加劇，美國人口最多的加州恐淪為美國疫情重災區。截至前日下午，不計「至尊公主」號，加州已有逾70宗確診個案。

（紐約時報/聖荷西信使報/華爾街日報）

（抗疫新階段）