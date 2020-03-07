前妻爭撫養權 指擄拐家人有前科 迪拜酋長綁架女兒 法院裁屬實

前妻攜子女遷英 酋長促回國

45歲的哈亞（Haya Bint Al-Hussain）為約旦國王阿卜杜拉二世的同父異母妹妹，是70歲的穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）現已離異的第6名妻子，去年4月帶同當時11歲的女兒及7歲的兒子由迪拜遷居英國倫敦。不久，穆罕穆德要求兩名子女回國，但哈亞隨即入稟申請子女撫養權及強制婚姻保護令。穆罕默德曾申請將案情保密，但法院基於案件涉公眾利益拒絕。

哈亞要求法官針對穆罕默德綁架並拘禁兩名成年女兒莎姆薩（Sheikha Shamsa）和拉蒂法（Latifa）的事實作調查。莎姆薩和拉蒂法是穆罕默德跟另一名妻子所生。2000年，當時19歲的莎姆薩從位於英國薩里郡（Surrey）的家族莊園出逃，其後被穆罕默德的特工擄返迪拜。

公主指遭軟禁毆打 官信納

拉蒂法2002年首次出逃，事敗被囚禁迪拜逾3年。她及後於2018年在一名法國人協助下循海路逃亡，在印度外海遭持械者擄走，帶回迪拜軟禁。拉蒂法曾發布影片，稱遭單獨困在黑房中及多次被毆打。法院稱，其指控中涉及的身體傷害等同虐待，雖無發現實質證據，但認為其說法可信。

法院指出，哈亞自2019年初關注該兩名公主的遭遇，未幾便遭穆罕默德按伊斯蘭教法休離，並多次遭其恐嚇，包括聲言要擄走兩名子女、在她的枕頭上放上已打開安全掣的手槍，又派直升機到其住所外，威脅要將其帶到偏遠的沙漠囚禁等。法官麥克法蘭（Andrew McFarlane）形容，現有證據顯示穆罕默德的做法可能違反英國法例及國際法，又認為他「並未對法院坦白誠實」。拉蒂法的代表律師對裁決表示歡迎，認為可印證拉蒂法等人的指控。

穆罕默德否認 促尊重私隱

穆罕默德在裁斷公布後發表聲明否認所有指控，稱自己因作為政府領導人，無法參與聆訊過程，無可避免導致裁決「只有單方面的說法」，又強調案件涉及與其子女相關的私人問題，促傳媒避免干擾其子女在英國的生活。

（衛報/BBC）