前妻爭撫養權 指擄拐家人有前科 迪拜酋長綁架女兒 法院裁屬實

【明報專訊】英國高等法院周四（5日）就阿聯酋副總統兼迪拜酋長穆罕默德與前妻哈亞公主爭奪子女撫養權訟案作出事實裁斷，揭露穆罕默德涉嫌策劃綁架兩名女兒，並曾阻止英國調查人員赴迪拜調查，法院又認為穆罕默德涉就綁架案威脅哈亞。穆罕默德稱裁決只是單方面說法，促外界尊重私隱。英國傳媒稱，因英國與阿聯酋關係密切，裁決或引起外交緊張。
前妻攜子女遷英 酋長促回國
45歲的哈亞（Haya Bint Al-Hussain）為約旦國王阿卜杜拉二世的同父異母妹妹，是70歲的穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）現已離異的第6名妻子，去年4月帶同當時11歲的女兒及7歲的兒子由迪拜遷居英國倫敦。不久，穆罕穆德要求兩名子女回國，但哈亞隨即入稟申請子女撫養權及強制婚姻保護令。穆罕默德曾申請將案情保密，但法院基於案件涉公眾利益拒絕。
哈亞要求法官針對穆罕默德綁架並拘禁兩名成年女兒莎姆薩（Sheikha Shamsa）和拉蒂法（Latifa）的事實作調查。莎姆薩和拉蒂法是穆罕默德跟另一名妻子所生。2000年，當時19歲的莎姆薩從位於英國薩里郡（Surrey）的家族莊園出逃，其後被穆罕默德的特工擄返迪拜。
公主指遭軟禁毆打 官信納
拉蒂法2002年首次出逃，事敗被囚禁迪拜逾3年。她及後於2018年在一名法國人協助下循海路逃亡，在印度外海遭持械者擄走，帶回迪拜軟禁。拉蒂法曾發布影片，稱遭單獨困在黑房中及多次被毆打。法院稱，其指控中涉及的身體傷害等同虐待，雖無發現實質證據，但認為其說法可信。
法院指出，哈亞自2019年初關注該兩名公主的遭遇，未幾便遭穆罕默德按伊斯蘭教法休離，並多次遭其恐嚇，包括聲言要擄走兩名子女、在她的枕頭上放上已打開安全掣的手槍，又派直升機到其住所外，威脅要將其帶到偏遠的沙漠囚禁等。法官麥克法蘭（Andrew McFarlane）形容，現有證據顯示穆罕默德的做法可能違反英國法例及國際法，又認為他「並未對法院坦白誠實」。拉蒂法的代表律師對裁決表示歡迎，認為可印證拉蒂法等人的指控。
穆罕默德否認 促尊重私隱
穆罕默德在裁斷公布後發表聲明否認所有指控，稱自己因作為政府領導人，無法參與聆訊過程，無可避免導致裁決「只有單方面的說法」，又強調案件涉及與其子女相關的私人問題，促傳媒避免干擾其子女在英國的生活。