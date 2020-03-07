尼羅河郵輪12人染疫隔離 患者無症狀

路透社引述聲明稱，該12名患者將會送到隔離設施，跟他們有接觸者將會接受14日檢疫。台灣中央流行疫情指揮中心澄清，該名台灣女性1月29日至2月21日隨團至埃及旅遊、回台後確診，但經查發現埃及籍導遊最早發病，相信應是感染源。

梵蒂岡失守 意法病例急增

歐洲新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，位於意大利首都羅馬內的梵蒂岡周五（6日）宣布確診病例，荷蘭周五亦出現有首宗死亡個案。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）稱該個案在周四確診，而當地的診所因需要消毒而暫停服務。意大利的新冠肺炎疫情屬歐洲最嚴重，而很多使用梵蒂岡醫療服務的梵蒂岡僱員，都在意大利境內生活，布魯尼未有透露確診者是否這類僱員。梵蒂岡亦配合意大利政府的措施，如鼓勵人們不要大量聚集等，並研究修改教宗行程等。

意大利周四的確診人數大增至3858宗，死亡人數亦升至148人，周四新增41人，為單日最大升幅。

至於法國衛生部周五亦公布病例暴增至577宗，增加292宗，死亡人數增加兩人至9人。總統馬克龍周五探訪巴黎一間安老院時表示，民眾須避免到安老院探望年長親人，以免對方受病毒感染。

巴勒斯坦禁遊客訪伯利恒兩周

巴勒斯坦政府周四宣布西岸的伯利恆地區確診7宗病例後，決定禁止遊客到訪伯利恆，並關閉當地的聖誕教堂兩周。

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）