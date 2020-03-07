伊朗確診數急增1200人 專家警告德黑蘭恐四成人感染

多名政客確診 資深外交官國會議員病逝

外長扎里夫顧問、68歲前駐敘利亞大使謝赫伊斯蘭（Hossein Sheikholeslam）因感染新冠肺炎，周四（5日）在德黑蘭一家醫院病逝。謝赫伊斯蘭在1979年伊朗人質危機中，曾經盤問被脅持的美國駐伊朗使館職員。另外，據伊朗非官方塔斯尼姆通訊社指，上月才剛重新當選國會議員的保守派政客拉赫巴爾（Fatemeh Rahbar）昨日亦病逝，她早前確診，前日傳出陷入昏迷。

伊朗已有多名政界人士確診，包括副總統埃卜特卡爾、衛生部副部長哈利奇和23名國會議員，前駐梵蒂岡大使霍斯羅沙希和最高領袖哈梅內伊顧問委員會的一名委員，更分別於上月底和本月2日因染疫去世。

國營通訊社IRNA報道，在多間醫科大學公布的資料中，德黑蘭省和吉蘭省（Gilan）這兩個重災區的數據都列作「未知」，全國確診和死亡人數恐超過官方數字。BBC上月引述消息報道，全國死亡人數最少210人。美國有線新聞網絡（CNN）報道，庫姆一個停屍間內有數十具屍體擺放地上，原因是檢測是否感染需時。消息人士稱，傳統上穆斯林死者會清水淨身後安葬，但確診者遺體如今都在下葬前以氧化鈣（即石灰）處理，以防污染泥土。

街生部促民眾勿外遊減用紙幣

伊朗國家流感委員會委員馬達尼警告，未來兩周德黑蘭可能有三至四成人受感染。因應疫情，該國取消了所有省會城市的周五祈禱。伊朗全國已停學至4月，衛生部長納馬基警告民眾不要趁機旅遊，稱大城市之間將設立關卡，阻止民眾外遊。他又呼籲民眾減少使用紙幣。

沙特阿拉伯昨日呼籲市民若過去14日曾到訪伊朗應主動申報，以保障自己和家人健康。沙特和伊朗關係惡劣，2016年起甚至斷交，令沙特境內的什葉派信眾傾向隱瞞前往伊朗的行程。

（BBC/CNN/路透社）

（抗疫新階段）