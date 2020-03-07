全球破10萬宗 曝公共衛生系統積弊 英促輕微患者勿去醫院 美認檢測工具不足

英首見死亡個案 英航員工確診

英國確診個案本周已升至163宗，周四更出現首宗死亡個案，死者是一名住在伯克郡的老婦，周五亦再新增一宗疑似死亡個案，另外英航有兩員工確診。當地衛生官員周四宣布抗疫已進入新階段，要由「圍堵」（containment）轉至「拖延」（delay），警告「高度可能」出現跟海外個案無聯繫的患者。在「拖延」階段，政府目標放在「減慢（病毒）傳播」，以及尋求將疫情高峰期推遲到較和暖的夏季。按政府抗疫四大階段指標，其後兩個階段會是「研究」（research）和「紓緩」（mitigate）。首相約翰遜昨承諾增加4600萬鎊研發疫苗及快速測試。

難以負荷 英醫生稱或棄救最脆弱病人

不過，英國醫療系統本來已難以應對冬季病人急升的情况，疫情更令病房爆滿以及物資緊絀的難題雪上加霜。人工呼吸機供應短缺和深切治療病房牀位爆滿，部分醫護人員更需要自行購買面罩和防護帽等。根據最新統計數字，全英有逾4000個深切治療部牀位，但約八成已滿。《紐約時報》引述英國醫生稱，一旦個案像專家估計般飈升，他們或無可奈何，只能考慮放棄最脆弱的病人，以優先救治更有生存希望者。

分析指對比2009年H1N1流感大流行，NHS正面臨大壓力，例如醫護人手嚴重短缺，在英格蘭便1/12的職位處於空缺。業界智庫Nuffield Trust高級研究員貝肯漢姆（Helen Buckingham）批評，經歷10年來的撥款不足和未能處理人手問題，NHS應對傳染病爆發能力受損的影響這次會更為顯著。

CDC感染虛驚 特朗普白宮簽撥款

美國同樣面對各種各樣的抗疫挑戰，包括有太多國民未有醫療保險，少有有薪病假，迫使員工帶病上班，增加病毒擴散風險等。美國疾控中心周二不再在網站公開測試數目，引起批評。負責領軍抗疫的副總統彭斯周二才宣稱「任何美國人都可接受測試」，但他周四承認目前測試劑盒不足夠，無法滿足原先期望。這點在專家眼中被視為特朗普政府回應疫情的重要缺陷，令各地衛生官員更難分辨病人以作隔離，減低傳播機會。

美國目前確診個案超過200宗，分佈20州，已有11人死亡。專家另一憂慮是總統特朗普輕視專家的態度，擔心他淡化威脅令公眾掉以輕心。他周四否定世界衛生組織（WHO）對武漢肺炎死亡率達3.4%的評估，質疑是「虛假數字」，聲言經過跟不同人士討論後，自己的「預感」真正死亡率「遠低於1%」，他又指大部分人徵狀非常輕微，「甚至不用找醫生」。

總統特朗普原訂昨日飛往亞特蘭大的CDC總部，正式簽署國會通過的83億美元應對武漢肺炎撥款的議案，但最終改為留在白宮簽署。特朗普其後向記者稱，白宮周四得悉CDC有一人「可能受感染」，但最終測試結果呈陰性，未來仍可能會再前往CDC總部。

（紐約時報/BBC/衛報/CNN）

（抗疫新階段）