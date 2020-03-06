星洲代表獲選掌知識產權組織

55：28票 擊敗中國代表

選舉採取多輪表決，並由新加坡、中國、哥倫比亞、加納、哈薩克、秘魯6國的代表競爭。最終鄧鴻森以55票對28票獲提名，擊敗中國代表、WIPO副總幹事王彬穎。

鄧鴻森在投票後表示很榮幸當選，指其候選人資格得到世界各地支持。有關投票有待5月WIPO的全體會員大會確認，通過後鄧鴻森將接替接掌WIPO達12年的澳洲人葛里（Francis Gurry），10月正式出任總幹事，任期6年。世界知識產權組織主要工作包括制定國際知識產權規則、提供保護知識產權和解決爭議的全球服務等。

美國曾公開反對中國代表執掌該組織，中國則反控美方玩弄「政治遊戲」。白宮貿易顧問納瓦羅上周在《金融時報》撰文，呼籲各界關注中國爭取WIPO總幹事職位一事，指這是中國想進一步掌控聯合國專門機構。

美國駐聯合國日內瓦辦事處代表布倫貝里早前亦向法新社稱，希望選出一個來自擁有保護知識產權歷史的國家的候選人。

（中央社/路透社/彭博社）