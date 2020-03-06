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2020年3月6日星期五
國際要聞
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印度女生「越武道」展功架
黎巴嫩‧聖像消毒
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【明報專訊】在武漢肺炎疫情下，黎巴嫩首都貝魯特一座教堂昨有人員為聖像等消毒。當地目前錄得13宗確診個案，無人死亡。
（法新社）
（抗疫新階段）
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