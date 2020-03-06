德個案急增 衛生部長：全球大流行

施潘強調，當局視人民健康比經濟利益更重要，雖然無人可知疫情高峰何時到臨，但重要的是承認那正在來臨，從而有所準備，又提醒當前情况下須保持冷靜互信。科克研究所昨公布的確診數字大增，由周三上午的240宗跳升至349宗，其中最嚴重的是人口最大州份北萊因-威斯特法倫，累計共有175宗個案。

意大利則續成歐洲疫情最嚴重的國家，周三死亡人數已升至107人，累計確診總數亦增至3089宗。南非昨日錄得首宗確診個案，衛生部指患者是一名38歲男子，曾偕妻子等一行10人到意大利旅遊，3月1日回國。另外，希臘昨出現21宗新的確診個案，總數累積到31宗，部分是最近到過以色列和埃及朝聖的旅客。

南非失守 南亞存爆發隱憂

外界如今還憂慮疫情會在南亞地區大爆發，印度、巴基斯坦和孟加拉合共人口約17億，佔全球人口多於兩成，但其整體衛生系統較差，或難應付患者所需的治療。印度周三確診個案已升至29宗，遠多於本周初的6宗。

印度馬尼帕爾病毒研究所主任阿倫庫馬爾（Arunkumar G.）稱，因病毒潛伏期長達兩周，有很大機會印度實際個案數字要比已知的更高。印度政府稱已篩查過百萬旅客，提升測試能力，並在全國擁有國際機場的大城市建立隔離營地以備不時之需。

（綜合報道）

（抗疫新階段）