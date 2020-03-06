21人現病徵 美郵輪恐成「鑽石公主」翻版

今次涉事的「至尊公主」號（Grand Princess）郵輪跟停泊在日本橫濱港的「鑽石公主」號郵輪，同隸屬於公主郵輪（Princess Cruises）公司。周三死亡的71歲男子上個月曾乘搭「至尊公主」號來回三藩市和墨西哥，除了他外，同一船程還有兩人確診。他是美國第11名新冠肺炎死者，亦是首名在華盛頓州以外的死亡個案。

「至尊公主」號2月21日返回三藩市停泊，其後有數以千計乘客落船和登船，再展開往返夏威夷的行程。加州州長紐森（Gavin Newsom）指郵輪從夏威夷回程時，有11名乘客和10名船員報告出現流感徵狀。三藩市衛生官員稱，有一名曾在之前墨西哥行程服務的船員亦有流感徵狀，已在夏威夷落船，其病毒檢測顯示為陰性。

「至尊公主」號原定周三晚抵達三藩市，但當局要求該船延遲泊岸，以便海岸防衛隊和美國疾病控制及預防中心（CDC）協調檢測。當局計劃讓郵輪停在加州海岸對出的國際水域，由直升機運送檢測樣本上岸，交由實驗室測試。除了21名報稱有流感病徵的乘客，當局亦擬檢測62名參加墨西哥旅程後再前往夏威夷的乘客和一批為數未明的船員。郵輪公司已指示旅客留在客艙，直至確認沒染病為止。昨日尚不清楚沒有病徵的其餘乘客是亦需留在客艙等候檢測。

加州追蹤約2500人

紐森估計2月21日落船的人，有逾50%是加州居民。加州和CDC官員正追蹤上月下船、有染病風險的約2500人。

全球各地疫情未止，加上「鑽石公主」號事件，已重挫郵輪業。以亞洲為市場的3間郵輪公司估計該區市場今年會損失逾5.5億美元（約43億港元），日本神戶夜光郵輪公司（Luminous Cruising）周一申請破產保護。部分郵輪公司採取防疫措施包括改變行程、限制到訪過部分疫區」的旅客登船及加強檢查。

（衛報/華爾街日報/今日美國報）

（抗疫新階段）