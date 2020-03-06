紐約現群聚感染 加州進緊急狀態 醫療牀位口罩緊絀 專家料難應對大爆發

律師親友相繼染疫 地鐵禁員工戴罩

紐約出現一宗群聚感染。一名在曼哈頓工作的律師確診後，載他到醫院的鄰居、朋友、妻子及其3名子女先後確診，引起恐慌。紐約州州長科莫呼籲冷靜，稱新一宗感染有1000人要自我隔離。截至周四早上，紐約市最少13人確診，紐約市地鐵及巴士系統每日載客人次700萬，當局強調乘坐交通工具安全。紐約市大都會運輸局周二稱，地鐵員工執勤期間不能戴口罩。工會稱，有員工曾因拒絕除下口罩而被要求坐在辦公室。紐約大都會運輸局（MTA）首席安全官稱，由於口罩並非制服一部分，醫療上亦不建議，因此員工不能戴口罩。

眾議院周三以415票贊成、兩票反對，通過83億美元（約647.4億港元）抗疫預算案，以支援疫苗開發，研究治療方案，並供各級政府儲備所需醫療用品及落實防疫措施，料周四（5日）可迅速在參議院通過。特朗普周二亦宣布，將捐出2019年第4季度的總統薪金10萬美元予美國衛生部，以支持抗疫工作。此前特朗普為履行上任後不支薪的競選承諾，均會將每個季度薪金捐贈不同聯邦部門。

特朗普捐一季薪金抗疫

惟新增的抗疫資源對美國醫療系統仍屬杯水車薪。美國衛生部周三指出，一旦疫情出現全球大流行，美國一年內將需多達35億個醫療級N95口罩，但現有國家戰略儲備中只有約1200萬個N95及3000萬個外科口罩，僅及需求的1%，未來18個月會以部分新增政府撥款增購5億個口罩填補缺口。

《華盛頓郵報》亦指出，美國各地政府及醫機構缺抗疫資源，只能以臨時措施勉強應付。例如羅德島有醫院拒絕症狀輕微疑似患者進入急症室，改派穿上保護衣的醫生到院外停車場檢測。華盛頓州金郡正購買汽車旅館供隔離患者，得州等地的鄉郊小醫院無檢測工具，治理重症患者的儀器如呼吸機等亦欠奉。雖然2005年聯邦政府曾推算，一旦出現1918年西班牙流感規模的疫情爆發，逾74萬人將需呼吸機協助，但專家估計全國現有儀器只夠應付20萬人。

約翰霍普金斯大學衛生政策專家安德森（Gerard Anderson）指出，美國醫療系統現時無足夠能力應付大量武漢肺炎患者湧入，不少大型醫療機構即使在疫情爆發前已有牀位爆滿的問題，防護物資與醫療設備短缺令人憂慮。美國急症醫學會主席雅基斯（William Jaquis）指出，美國側重成本控制的衛生系統，未有為一旦出現全球大流行而預備大量後備資源。聯邦政府的醫療應變撥款已連續被削減逾15年，上月特朗普更提出要求2021財政年度大削衛生部預算10%。

（綜合報道）

（抗疫新階段）