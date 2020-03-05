伊朗暫釋5.4萬囚犯防爆疫 遊印度意大利旅團17人確診

消息：伊朗第一副總統染病

伊朗衛生部發言人周三表示，過去24小時新冠肺炎確診個案增加586宗，達到2922人，死亡人數則有92名，增加15人。專門跟進伊朗新聞的網站IranWire昨日引述「知情消息」稱，第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）亦確診，正接受治療，但伊朗官方未有確認消息。伊朗上周已有主管女性與家庭事務的副總統埃卜特卡爾確診。

間諜罪英籍女囚離監獄

司法部周二宣布釋放輕罪囚犯，發言人稱，囚犯接受測試證實對病毒呈陰性反應後就可獲外出許可（furlough），部分人須交付保釋金，有關安排不適用於判囚5年以上的「安全犯」（security prisoners）。該發言人表示，數名伊朗政治犯和扎赫里—拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）都會獲准離開。扎赫里—拉特克利夫是志願組織成員，2016年因間諜罪判囚5年，她否認控罪。其丈夫上周六曾表示，妻子感不適，懷疑已感染新冠肺炎，但伊朗司法部發言人周二稱她健康良好。被囚伊朗的還包括數名伊朗裔美國人，有代表律師稱同監倉內有數人確診，很多不適的囚犯要求檢測都被拒，獄中醫療設施很簡陋。

歐洲疫情最嚴重的意大利，周二累計確診數目達2502宗。一個上月抵達印度、有23名意大利人的旅行團在當地隔離，消息人士周三表示，該團有17人確診，其中一人為印度人司機。印度當局昨公布，累計確診數目由6宗增至28宗。

曾赴意國公幹 歐盟員工確診

另外，歐盟機構在布魯塞爾的辦公區昨錄得首宗武漢肺炎確診個案，同日稍後時間法新社引述消息指再有第二宗確診。第一宗是歐洲防衛署（EDA）員工，他2月從意大利公幹回來，到上周六開始不舒服。

亞洲重災區韓國昨早上公布新增435宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，累計總數增至5621宗。政府、執政黨及總統府昨晨開會後，同意採取更多措施增加口罩供應，包括大幅減少出口及鼓勵廠商在周末繼續生產口罩，亦建議利用藥房的「藥物使用回顧」系統，防止民眾重複購買口罩。

全球的新冠肺炎確診者昨日已逾9.3萬宗，有逾3200人死亡。世衛總幹事譚德塞周二表示，新冠肺炎的致死率大約3.4％，遠高於季節性流感低於1％的致死率，但他表示病毒可被圍堵。

（BBC/路透社/法新社/華爾街日報）

（抗疫新階段）