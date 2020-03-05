「沒有奧巴馬」 選民安全計妥協投拜登

民主黨近年「安全選擇」均落敗

「可當選性」（electability）成為今次初選的輿論焦點，有麻省選民就坦言欣賞該州參議員沃倫，但考慮她出線機會微，因此投予紐約前市長彭博，慨嘆：「從未如此猶豫」。弗州則有人表示最初懷疑拜登的勝算，但隨着其他溫和派參選人退選，他覺得拜登或可勝出大選；另一人則稱希望有生之年能目睹女總統出現，但現時會支持任何最有希望擊敗特朗普的人，最終決定支持拜登。

《紐約時報》分析指出，拜登在初選早期表現一般，但上周六他在南卡羅萊納州的初選大勝後，紓緩了溫和派支持者的疑慮，亦顯示他獲非裔美國人選民支持，成為具策略投票的選民首選。他們憂慮左翼的桑德斯難爭取中間選民支持，拜登對特朗普可有更大威脅。不過進步派策略師卡茨（Rebecca Kirszner Katz）提醒，近年民主黨最終提名的候選人，如2000年的戈爾、2004年的克里及2016年的希拉里都被視為「安全」選擇，但他們全部都敗予共和黨候選人。

桑德斯初期表現較預期理想，早已觸發民主黨內部憂慮。《紐時》上周四報道，多名超級黨代表及黨內策略師或政客助理均主張，即使桑德斯屆時得票排第一但未過半，也會在「協商大會」上改投別人，阻止他出線。他們不諱言願意為此冒上黨內受損的風險，關鍵在於不相信桑德斯能贏特朗普。

（紐約時報/華爾街日報/BBC）

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