年輕人少投票黑人未受落 拖累桑德斯

吸上屆教訓 拉攏黑人未見效

全國廣播公司（NBC）的票站出口民調顯示，受訪選民中屬18至29歲的只佔13%，是4個年齡段中最少，即使30至44歲也只佔23%，但仍不及較年長的45至65歲（35%）和65歲或以上（29%）。這對依賴年輕票源的桑德斯明顯不利，他在「超級星期二」前的頭4場初選中，除了拜登大勝的南卡羅萊納，其餘3州的年輕人首選都是桑德斯，其中在內華達更獲得56%的45歲或以下民主黨選民支持。

另外，上屆民主黨初選後便有分析質疑，儘管非裔美國人傾向投予自由派，但跟桑德斯動員主力的白人自由派並不完全相同，黑人民主黨人在社會議題上要比許多白人政客或評論員所以為的更傾向保守、務實和獨立——桑德斯去年也承認當年選戰「太白人」和「太男性」。桑德斯這次明顯嘗試接觸黑人選民，《時代》周刊此前介紹指他承諾要建立「多元種族、多元世代的運動」，致力令競選團隊更多元化，又跟「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的代表會面，同時找到「窮人運動」成員協助在南方競選，又以「傳統黑人大學」（HBCU）作為向黑人學生組織拉票的切入點等。不過，實際卻反映拜登更受黑人歡迎。（NBC/時代）

（美國大選）