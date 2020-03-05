拜登強勢反撲 桑德斯吸票力遜預期 彭博退選撐拜登 沃倫大本營鎩羽「思前路」

拜登憑個人知名度在提名戰初段佔優，但自去年下半年被總統特朗普拖入「烏克蘭門」風波後，聲勢不斷下滑，到第一場的艾奧瓦初選僅排第四，開始惹來提前出局的憂慮。但拜登上周六在黑人選票眾多的南卡羅萊納大捷後，形勢隨即逆轉，同屬溫和派政治光譜的布蒂吉格和克洛布徹在「超級星期二」前夕先後棄選並支持拜登，造就拜登前日上演大反擊，在14州中贏得10個。其中最令人意外和關鍵的是得州，外界原先預期，桑德斯有望憑較受拉美裔選民歡迎的優勢，可於該州取勝，但拜登最終以約7萬多票（相當於3.5個百分點）之優勢險勝。鑑於得州是「超級星期二」中黨代表數第二多的州份（228名；計及全國也是第三多，僅次於加州的415名和紐約州的274名），拜登在這州佔優，明顯是利好消息。

桑德斯意外失落得州

另外，拜登攻下麻省和明尼蘇達州可算爆冷。麻省是沃倫的參議員選區，結果她只排第三，以逾10個百分點的差距慘負於拜登，也比桑德斯少5個百分點。明尼蘇達則是克洛布徹之參議員選區，上屆由桑德斯以逾六成得票攻下，但這次他只獲不足三成得票，不敵獲38.6%得票的拜登。

桑德斯的主要好消息，則是保住原先已是熱門的加州、即全國黨代表數最多的州份。上屆提名戰他在加州僅敗給希拉里，這次他遙遙領前。

「超級星期二」後，提名戰變成拜登和桑德斯雙雄並立的局面，二人皆隨即宣稱目標是在大選阻止特朗普連任總統。儘管拜登氣勢反超前，但值得注意的是，他贏得的不少是黑人票有重大影響力的南部州份，實際形勢跟上屆同期分別不大，當年桑德斯也是在3月初「超級星期二」只贏到4個州，但此後聲勢轉強，在3月底至4月初期間的10州角逐中贏得9場，把戰局拖到最尾。

彭博撐「最有勝算者」

去年形勢一度領先的沃倫則跟富商彭博在「超級星期二」慘敗，同樣未能贏下任何一州，開始面對退選壓力。彭博昨日已宣布退選，並稱支持拜登，他強調一直相信擊敗特朗普的第一步是團結在最有勝算的參選人之後，而在「超級星期二」後，答案明顯就是拜登。

輸掉麻省大本營的沃倫亦開始動搖，競選經理劉煒在發給團隊的電郵稱，沃倫「現在需要時間去思考正確方式繼續這場戰鬥」。進步派四大女新星之一的明尼蘇達眾議員奧馬爾暗促沃倫退選，她在Twitter質疑，指倘若進步派在「超級星期二」能夠像溫和派般團結，鹿死誰手尚未可知——她選區所在的明尼蘇達雖由拜登勝出，但桑德斯和沃倫得票率加起來能夠反超。

（紐約時報/CNN/路透社）

（美國大選）