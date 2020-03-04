歐盟：近半沙灘世紀末恐消失

海平面上升成主要元兇

研究人員利用過去30年間的衛星圖像，配合最新海平面上升預報，分析全球各地沙灘在海平面上升與極端天氣加劇之際如何變化，人類發展海岸、興建堤壩等活動增加、風暴潮，以及風化等自然地質活動等因素亦計算在內。

結果發現，如果碳排放持續不受控，海平面上升將壓倒其他因素成為沙灘消失的元兇，估計到本世紀末，全球49.5%沙灘可能完全被海水淹沒而消失。其中澳洲將是重災區，估計長達1.5萬公里帶有沙灘的海岸線將消失，西非岡比亞等亦恐失去六成海岸線，加拿大、智利、美國、中國料各有數千公里沙灘受影響。報告稱如各國政府按《巴黎協定》，大幅減少溫室氣體排放，至2100年將只約三成沙灘被淹沒。

帶領研究的環境學家武斯杜卡斯（Michalis Vousdoukas）指出，沙灘佔全球海岸線超過三分之一，亦往往是沿岸地區面對風暴或洪水來襲時的第一道防線，失去沙灘可能令極端天氣現象的衝擊更嚴重，地勢較平坦的加勒比海島國等尤受威脅。研究報告刊於《自然氣候變化》期刊。

（法新社/CNN）