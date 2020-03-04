3將讓路 建制合流撐拜登 集中票源 免桑德斯漁利出線

民主黨今年初選舉行一個月，參選人由11減至5人，即佛蒙特參議員桑德斯、前副總統拜登、前紐約市長彭博、麻省參議員沃倫、夏威夷眾議員加伯德。桑德斯在周二之前手握60張選舉人票領先54張的拜登，但他面對黨內建制及溫和派圍攻。不少美國傳媒指黨內很多具影響力的官員、組織、捐款人憂慮倘由他擔大旗出戰特朗普，不僅會輸，還會拖累民主黨確保眾議院的控制權，以及製造黨內分裂。

標榜務實、溫和的參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）周一晚在拜登的得州達拉斯競選集會上，宣布退選及呼籲支持代表溫和勢力的拜登，她說：「我希望你們全都投票給喬（指拜登）。為正義投票，為尊嚴投票，為心繫國家投票。那都是他會帶入白宮的。」去年11月已退出選戰的民主黨新星奧羅克（Beto O'Rourke）也站台呼籲其得州支持者擁護拜登。周日退選的布蒂吉格（Pete Buttigieg）亦在達拉斯表態支持，說拜登「能把尊嚴帶回白宮」。

紐時：衆院新丁早謀推溫和派共主

《紐約時報》報道，一群眾議院民主黨新丁去年底就考慮集結力量共推一名溫和派參選人，且曾聯絡過克洛布徹、布蒂吉格等。可是有些議員不同意，擔心此舉會趕走自身根據地的選民，眾人亦未有共識推舉哪個參選人。

《華盛頓郵報》政情記者邦普（Philip Bump ）撰文分析，認為民主黨溫和派參選人是汲取了上屆共和黨初選，前俄亥俄州長卡西奇、得州眾議員克魯茲等分散了票源，而令特朗普出線的教訓，因而自動讓路給拜登。克洛布徹等人的擁躉縱未必依其所言擁戴拜登，卻可牽絆桑德斯獲取所需黨代表票。

跟拜登同樣爭取溫和派支持的紐約前市長彭博，今次才參加首場初選。餘下兩名女將在前4場初選皆未創佳績。

（法新社/紐約時報/洛杉機時報/華盛頓郵報）

（美國大選）