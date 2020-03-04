美增4死 護老院集體感染恐成爆發點

美國至昨日累計有103宗病例，涉及15州，其中華盛頓州最少18人確診。該州柯克蘭市（Kirkland）一所護老院出現4宗死亡個案，最少8名院友及職員確診。院方上周五起要求院友留在房間，由身穿防護裝備的工作人員送餐。市內有四分之一消防員近期曾到該護理院探訪，正接受隔離，據悉部分人出現類似流感的症狀。護老院附近有校區宣布周二停課，以訓練教職員使用遙距授課程式。柯克蘭市所在的金郡有官員表示，當局計劃購入一間汽車酒店作隔離設施。

美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）周一指出，美國已開始出現社區傳播，「未來1至3周或會出現更多與社區相關的個案，這令人非常憂慮」。隨着死亡個案增加，特朗普政府的防疫策略屢惹質疑，例如疾病控制及預防中心（CDC）被批病毒檢測能力不足。食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）周一公布新指引，允許學術中心和私人企業加快研發及驗證自家的檢測，預計本周末前可將最高檢測量大幅提升至近100萬宗。

特朗普周一與專家及藥廠領導層在白宮開會。特朗普在會上誤解有藥廠代表稱兩個月就能完成疫苗，衛生部長阿扎（Alex Azar）隨即澄清，指兩個月是指疫苗能投入第一階段試驗，福奇亦指最快需1至1年半才能正式推出。

美國防部制定大流行應變計劃

美國媒體《新聞週刊》（Newsweek）取得的美國國防部參謀首長聯席會議每日情報摘要指出，武漢肺炎可能在未來30天內成為全球大流行傳染病，美國國防部已制定應變計劃應對。

因應疫情發展，NBA建議球員與球迷互動時以擊拳代替擊掌，並避免從球迷手上接過筆、籃球或球衣等物品簽名。另外，亦有人呼籲以合十、撞肘或「握腳」（footshake）代替握手。

（CNN/紐約時報/路透社）

（抗疫新階段）