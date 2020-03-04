萬分之一韓人染疫 伊朗8%議員確診

另一重災區伊朗最高國家立法機構「伊斯蘭會議」副議長米斯里（Abdul Reza Misri）昨稱，該國最少23名國會議員確診感染新型冠狀病毒，約佔全院290席的8％。國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）致公開信給最高領袖哈梅內伊，建議宣布國會休會。半官方的伊朗勞動新聞社（ILNA）報道，該國緊急醫療服務主管也確診但狀况良好。該國副衛生部長昨稱現有2336宗確診，較之前一天增加835宗，共77人死亡。伊朗30萬軍人和義工協昨出動助衛生官員抗疫。世衛周一證實，駐伊朗辦事處一名員工亦感染。

英推算1/5勞動人口請病假

另外，英國政府推算新型冠狀病毒倘在該國流行，可能有五分之一的勞動人口同時要放病假。首相約翰遜矢言將竭力支援醫療防患未然。英國各大超市減少食品種類，集中資源確保主食供應充裕。

（CNN/衛報/韓聯社/BBC/天空電視台）

（抗疫新階段）