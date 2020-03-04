美國兩大弱點 供應鏈未必回流

勞動力成本高缺技術工

康世和解釋，美國追求「近岸生產」（near-shoring production，指供應鏈回流並就近外判到周邊地區生產的做法）返回本土的進程，一直受限於美國勞工成本高昂和缺乏技術工人的問題，他不認為疫情必然會加快轉向近岸生產的速度，那大體上只涉及在美國出售的美國貨物。他說：「但對在亞洲出售的美國貨物，仍會是在中國或東南亞製造。」

《金融時報》本月初一篇社評指出，武漢肺炎疫情迫使全球化走回頭，斥中國應對方式的破壞力或有如病毒。但康世和認為，供應鏈變得分散反會令全球化運作得更好，理由是投資會提高薪酬和生活水平，令全球化本身更為包容（inclusive），「亞洲是巨大的地區，供應鏈轉向至整個亞洲，對全球化會有巨大助益，令其更具彈性」。

（抗疫新階段）