專家：疫情加速供應鏈「出走潮」 中國工廠陸續復工 產業干擾影響料持續

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情迫使中國延長春節假期，各地工廠押後復工，運輸亦幾乎癱瘓，嚴重打亂全球供應鏈。中國大陸近日開始復工，內地傳媒引述蘋果代工商富士康的鄭州廠房人員稱，社區本月底可望基本達到往年同期人數。不過，有專家相信，供應鏈打亂的影響將持續。今次疫情令輿論益見關注全球供應鏈受到打亂的難題，有專家向本報稱，內地生產成本上漲和中美貿易戰等因素早令廠商開始研究將供應鏈遷出中國，疫情將加速這股「出走潮」，進程速度將視乎中國政府對疫情有多透明。
明報記者 周宏量
富士康鄭州廠人數月底可望復常
蘋果公司雖然較早時表示疫情將打擊首季出貨量和營利，但總裁庫克上周五稱仍對中國控制疫情非常樂觀，又說工廠正陸續復工，蘋果股價周一就急升了9.3%。新華社昨報道，大批工人正回到河南省鄭州，該蘋果手機iPhone在全球最大的出貨地之一「正逐步恢復往日的喧鬧」。不過，《金融時報》昨引述專家稱，受中國供應鏈影響，電腦及智能電話出貨將會延誤，有專家更警告，一些企業低估了供應鏈擾亂的影響。報道稱，數家電子零售商獲告知，個人電腦及零件的供貨時間將較平時多3倍。
有供應鏈專家相信，由於部件供應不足的影響逐漸浮現，供應鏈被打亂情况會繼續。Trendforce上周才將本季全球手提電腦發貨量預測由3500萬部調低至2750萬部，較去年同期下跌26%；Canalys估計全球個人電腦在最好情况下下跌3.4%，最差情况下挫8.5%。
跨國企業研分散供應鏈減風險
相比2003年SARS爆發之時，中國如今在全球製造業供應鏈的角色遠更吃重，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）在其研究通訊指出，2003年中國製造業出口份額僅8%，到前年已升至19%，同時隨着貿易結構升級，中國在出口中間產品（intermediate goods，介乎原材料和最終產品之間）更有舉足輕重地位，故中國生產能力如有削弱或中斷，都會對世界其他地區造成比以往更嚴重的影響。她指出，電子、汽車、機械和紡織行業所受負面影響最大。
研究產業鏈的德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）分析師邁因哈特（Caroline Meinhardt）向本報稱，中美貿易戰爆發後，跨國企業已開始重新評估其供應鏈的風險敞口，由疫情引發的供應鏈擾亂，很可能會促使進一步分散供應鏈，以求降低風險。
市場數據分析公司FutureMap管理合伙人康世和（Parag Khanna）在研究通訊指出，相信疫情很可能會加速供應鏈轉向，以避免過分集中在中國。他在去年著作The Future is Asian（《未來屬於亞洲》）一書已指出，這進程已發生了一段時間，背後因素包括中國薪金上漲、本地競爭、地緣政治緊張以及南亞和東南亞經濟增長迅速等；另外許多企業都聰明地轉向「在出售地製造」（make where you sell）的模式，例如蘋果去年在印度擴產。
康世和向本報稱，中國工人和企業難免受到這趨勢的影響，例如若部分生產線從中國搬到東盟國家，那就未必會再回來。東南亞是供應鏈遷移的主要走向之一，如果疫情進一步擴散，供應鏈轉向的趨勢仍會繼續，尤其是為了找到對生產活動來說是「安全」的地方，「供應鏈永遠在尋求穩定性」。
專家：中國政府疫情透明度成關鍵
專門研究中國經濟的美國企業研究所（AEI）高級研究員史劍道（Derek Scissors）則認為，供應鏈轉向始於中國經濟增長放緩。他向本報稱，疫情會有多大程度地加快轉向進程視乎中國政府對疫情有多透明，「如果企業認為因政府封鎖資訊，令他們無法評估類似病毒爆發的機率，這會令它們更可能減低在中國的存在」。