專家：疫情加速供應鏈「出走潮」 中國工廠陸續復工 產業干擾影響料持續

明報記者 周宏量

富士康鄭州廠人數月底可望復常

蘋果公司雖然較早時表示疫情將打擊首季出貨量和營利,但總裁庫克上周五稱仍對中國控制疫情非常樂觀,又說工廠正陸續復工,蘋果股價周一就急升了9.3%。新華社昨報道,大批工人正回到河南省鄭州,該蘋果手機iPhone在全球最大的出貨地之一「正逐步恢復往日的喧鬧」。不過,《金融時報》昨引述專家稱,受中國供應鏈影響,電腦及智能電話出貨將會延誤,有專家更警告,一些企業低估了供應鏈擾亂的影響。報道稱,數家電子零售商獲告知,個人電腦及零件的供貨時間將較平時多3倍。

有供應鏈專家相信,由於部件供應不足的影響逐漸浮現,供應鏈被打亂情况會繼續。Trendforce上周才將本季全球手提電腦發貨量預測由3500萬部調低至2750萬部,較去年同期下跌26%;Canalys估計全球個人電腦在最好情况下下跌3.4%,最差情况下挫8.5%。

跨國企業研分散供應鏈減風險

相比2003年SARS爆發之時,中國如今在全球製造業供應鏈的角色遠更吃重,法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)在其研究通訊指出,2003年中國製造業出口份額僅8%,到前年已升至19%,同時隨着貿易結構升級,中國在出口中間產品(intermediate goods,介乎原材料和最終產品之間)更有舉足輕重地位,故中國生產能力如有削弱或中斷,都會對世界其他地區造成比以往更嚴重的影響。她指出,電子、汽車、機械和紡織行業所受負面影響最大。

研究產業鏈的德國智庫墨卡托中國研究中心(MERICS)分析師邁因哈特(Caroline Meinhardt)向本報稱,中美貿易戰爆發後,跨國企業已開始重新評估其供應鏈的風險敞口,由疫情引發的供應鏈擾亂,很可能會促使進一步分散供應鏈,以求降低風險。

市場數據分析公司FutureMap管理合伙人康世和(Parag Khanna)在研究通訊指出,相信疫情很可能會加速供應鏈轉向,以避免過分集中在中國。他在去年著作The Future is Asian(《未來屬於亞洲》)一書已指出,這進程已發生了一段時間,背後因素包括中國薪金上漲、本地競爭、地緣政治緊張以及南亞和東南亞經濟增長迅速等;另外許多企業都聰明地轉向「在出售地製造」(make where you sell)的模式,例如蘋果去年在印度擴產。

康世和向本報稱,中國工人和企業難免受到這趨勢的影響,例如若部分生產線從中國搬到東盟國家,那就未必會再回來。東南亞是供應鏈遷移的主要走向之一,如果疫情進一步擴散,供應鏈轉向的趨勢仍會繼續,尤其是為了找到對生產活動來說是「安全」的地方,「供應鏈永遠在尋求穩定性」。

專家:中國政府疫情透明度成關鍵

專門研究中國經濟的美國企業研究所(AEI)高級研究員史劍道(Derek Scissors)則認為,供應鏈轉向始於中國經濟增長放緩。他向本報稱,疫情會有多大程度地加快轉向進程視乎中國政府對疫情有多透明,「如果企業認為因政府封鎖資訊,令他們無法評估類似病毒爆發的機率,這會令它們更可能減低在中國的存在」。

(抗疫新階段)