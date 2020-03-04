專家：疫情加速供應鏈「出走潮」 中國工廠陸續復工 產業干擾影響料持續

明報記者 周宏量

富士康鄭州廠人數月底可望復常

蘋果公司雖然較早時表示疫情將打擊首季出貨量和營利，但總裁庫克上周五稱仍對中國控制疫情非常樂觀，又說工廠正陸續復工，蘋果股價周一就急升了9.3%。新華社昨報道，大批工人正回到河南省鄭州，該蘋果手機iPhone在全球最大的出貨地之一「正逐步恢復往日的喧鬧」。不過，《金融時報》昨引述專家稱，受中國供應鏈影響，電腦及智能電話出貨將會延誤，有專家更警告，一些企業低估了供應鏈擾亂的影響。報道稱，數家電子零售商獲告知，個人電腦及零件的供貨時間將較平時多3倍。

有供應鏈專家相信，由於部件供應不足的影響逐漸浮現，供應鏈被打亂情况會繼續。Trendforce上周才將本季全球手提電腦發貨量預測由3500萬部調低至2750萬部，較去年同期下跌26%；Canalys估計全球個人電腦在最好情况下下跌3.4%，最差情况下挫8.5%。

跨國企業研分散供應鏈減風險

相比2003年SARS爆發之時，中國如今在全球製造業供應鏈的角色遠更吃重，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）在其研究通訊指出，2003年中國製造業出口份額僅8%，到前年已升至19%，同時隨着貿易結構升級，中國在出口中間產品（intermediate goods，介乎原材料和最終產品之間）更有舉足輕重地位，故中國生產能力如有削弱或中斷，都會對世界其他地區造成比以往更嚴重的影響。她指出，電子、汽車、機械和紡織行業所受負面影響最大。

研究產業鏈的德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）分析師邁因哈特（Caroline Meinhardt）向本報稱，中美貿易戰爆發後，跨國企業已開始重新評估其供應鏈的風險敞口，由疫情引發的供應鏈擾亂，很可能會促使進一步分散供應鏈，以求降低風險。

市場數據分析公司FutureMap管理合伙人康世和（Parag Khanna）在研究通訊指出，相信疫情很可能會加速供應鏈轉向，以避免過分集中在中國。他在去年著作The Future is Asian（《未來屬於亞洲》）一書已指出，這進程已發生了一段時間，背後因素包括中國薪金上漲、本地競爭、地緣政治緊張以及南亞和東南亞經濟增長迅速等；另外許多企業都聰明地轉向「在出售地製造」（make where you sell）的模式，例如蘋果去年在印度擴產。

康世和向本報稱，中國工人和企業難免受到這趨勢的影響，例如若部分生產線從中國搬到東盟國家，那就未必會再回來。東南亞是供應鏈遷移的主要走向之一，如果疫情進一步擴散，供應鏈轉向的趨勢仍會繼續，尤其是為了找到對生產活動來說是「安全」的地方，「供應鏈永遠在尋求穩定性」。

專家：中國政府疫情透明度成關鍵

專門研究中國經濟的美國企業研究所（AEI）高級研究員史劍道（Derek Scissors）則認為，供應鏈轉向始於中國經濟增長放緩。他向本報稱，疫情會有多大程度地加快轉向進程視乎中國政府對疫情有多透明，「如果企業認為因政府封鎖資訊，令他們無法評估類似病毒爆發的機率，這會令它們更可能減低在中國的存在」。

（抗疫新階段）