超級星期二爭霸 新星退選益拜登

印第安納南本德前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）在艾奧瓦先拔頭籌，在新罕布什爾也取得好成績，被視為黑馬。不過他依靠鄉郊白人州份的支持，卻未能在人口更多元的內華達及南卡州取得成績。他在上周六南卡州初選只得第4，僅獲得3%黑人選民支持。拜登則勝出。布蒂吉格周日向支持者稱，現在是時候站在一旁，協助民主黨及美國團結。曾諷布蒂吉格欠經驗的拜登則在Twitter大讚對方，「這只是他在全國政壇的開始」。

布蒂吉格精英出身 黨內新世代不受落

年僅38歲的布蒂吉格不但是民主黨內今屆最年輕的角逐者，更是黨內史上首名「出櫃」總統參選人，偏偏不受左傾千禧世代和性小眾所喜。他競選初期偏向進步派，但近半年重回中間路線，其名校出身及大企業任職履歷被認為接近傳統精英多於帶領世代交替的人物，得到部分黨內建制人物支持。

布蒂吉格2015年6月承認是同性戀，同年8月透過約會程式認識現任丈夫格萊茲曼（Chasten Glezman），二人在2018年6月結婚。不過，他卻未得年輕世代和性小眾（LGBT）群體歡迎，尤其是在左翼千禧世代中支持度遠遜最年長參選人桑德斯。其一關鍵在於他的背景更貼切主流理解的精英——哈佛大學畢業的羅德獎學金得主、懂多國語言的退休情報軍官，以及曾任職顧問公司麥肯錫，有《紐約時報》專欄作家更形容他是「完美的民主黨參選人」。不過，注重財富公平的左傾千禧世代關注他背後有否潛在的利益衝突；他跟facebook創辦人朱克伯格是哈佛大學同窗，也惹外界留意。

溫和派票源有望流向拜登

《紐約時報》較早時稱，布蒂吉格在競選初期一度展示進步派立場，但隨着華府局內人和大金主加入支撐，他逐漸重回溫和中間派的路線，明顯藉此拉攏到不少原先屬於前副總統拜登的溫和派票源。

超級星期二各州中，進步派參選人桑德斯在有415張選舉人票的加州領先，尤其受拉美裔及年輕人支持。桑德斯目前領先初選，若能在加州勝出，將能鞏固優勢。

（紐約時報/法新社）

（美國大選）