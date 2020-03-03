華盛頓州陷隱形傳播6周 恐數百人受感染

參與研究的弗雷德哈欽森癌症研究中心計算生物學家貝德福德（Trevor Bedford）表示，分析結果顯示新冠病毒可能在過去6星期已在華盛頓州悄悄傳播，認為華盛頓州正面臨疫情大爆發，但由於懷疑個案準則訂得太狹窄，只檢測直接由中國返美者，所以才一直沒被發現。

有份參與今次分析的科學家法穆拉雷（Mike Famulare）說，若病毒1月中已在華盛頓州悄悄傳播，這代表可能有150至1500人被感染，最有可能的範圍是300至500人，這些人可能已康復或仍然染病。華盛頓州周日出現第二宗死亡個案，死者是一名住在安老院的長者。

美國各州和地方衛生官員在廣泛檢測新型冠狀病毒上持續受阻，美國疾病控制及預防中心（CDC）一直堅持只對特定的可疑病例作檢測，就是只檢測過去14天到過中國並出現症狀或接觸過確診患者的人。直至上周出現首宗不明源頭感染個案後，CDC才改變有關準則，擴大檢測範圍包括患有嚴重呼吸道疾病和發燒、但沒有明確感染原因的人。

新型冠狀病毒肺炎已有蔓延至美國東岸之勢，紐約州周日（1日）出現首宗確診個案，患者是一名住在曼哈頓的30多歲女子，最近到過伊朗，現於家中隔離。

（紐約時報/華盛頓郵報）

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