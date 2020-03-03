華盛頓州陷隱形傳播6周 恐數百人受感染

【明報專訊】美國華盛頓州1月20日確診美國首宗新型冠狀病毒肺炎，患者住在斯諾霍米什縣（Snohomish County），到過武漢返國後不適確診。來自同一縣的一名高中生，上周五亦證實染疫，他最近沒有外遊或與確診者接觸。西雅圖弗雷德哈欽森癌症研究中心研究員分析上述兩名患者的病毒樣本基因排序，發現幾乎相同，意味上周五的個案可能源自首宗個案。
參與研究的弗雷德哈欽森癌症研究中心計算生物學家貝德福德（Trevor Bedford）表示，分析結果顯示新冠病毒可能在過去6星期已在華盛頓州悄悄傳播，認為華盛頓州正面臨疫情大爆發，但由於懷疑個案準則訂得太狹窄，只檢測直接由中國返美者，所以才一直沒被發現。
有份參與今次分析的科學家法穆拉雷（Mike Famulare）說，若病毒1月中已在華盛頓州悄悄傳播，這代表可能有150至1500人被感染，最有可能的範圍是300至500人，這些人可能已康復或仍然染病。華盛頓州周日出現第二宗死亡個案，死者是一名住在安老院的長者。
美國各州和地方衛生官員在廣泛檢測新型冠狀病毒上持續受阻，美國疾病控制及預防中心（CDC）一直堅持只對特定的可疑病例作檢測，就是只檢測過去14天到過中國並出現症狀或接觸過確診患者的人。直至上周出現首宗不明源頭感染個案後，CDC才改變有關準則，擴大檢測範圍包括患有嚴重呼吸道疾病和發燒、但沒有明確感染原因的人。
新型冠狀病毒肺炎已有蔓延至美國東岸之勢，紐約州周日（1日）出現首宗確診個案，患者是一名住在曼哈頓的30多歲女子，最近到過伊朗，現於家中隔離。