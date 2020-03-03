最高領袖顧問染病亡 伊朗嚴懲礙抗疫者

米爾穆罕默迪是伊朗政府重要決策及裁決機構「確定國家利益委員會」的成員，負責為哈梅內伊制訂國政方針出謀劃策，協助監督、實施有關方針，並提供議案糾紛仲裁。他亦為率先爆發疫情的什葉派第二大聖城庫姆（Qom）國會代表。

伊朗官方傳媒上周五（2月27日）報道，伊朗前駐梵蒂岡大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）因新型冠狀病毒肺炎去世。此前副衛生部長哈里奇、國會議員薩德吉、主管女性與家庭事務的副總統埃卜特卡爾，及國會國家安全與外交政策委員會主席祖努爾也染疫。

31省僅3未淪陷 英德法施援

伊朗官方數據截至周一錄得1501宗確診，66人死亡，個案遍佈31省中的28省。伊朗中部正以3天時間，趕建一間佔地1000平方米、專門接收武漢肺炎病患的特殊醫院。

伊朗衛生部長納馬基（Saeed Namaki）周日宣布，派遣具備專業能力的30萬醫學團隊周一起往各地逐家逐戶主動尋找疑似患者。不過拉克庫爾德媒體Rudaw網站報道，他也致函總統魯哈尼，指出醫護人員裝備不足，並促政府遏止口罩、手部消毒劑等醫療物品黑市倒賣、囤積居奇行為。

伊朗司法機關的最高首長、司法總監萊希（Hojatoleslam Ebrahim Raeisi）昨下令嚴懲囤積藥品和衛生用品者。他強調人民健康不容討價還價，在當前防疫形勢之下囤積醫療用品與玩弄人命無異，絕不可原諒。伊朗檢察長通知納馬基說，倘有人妨礙國家抗疫，可被判重罪，處以死刑。

伊朗警方、消防員、伊斯蘭革命衛隊皆已投入抗疫，協助消毒及支援衛生人員等。

世衛昨稱，專家組已抵達伊朗。英國、德國及法國昨表示，將向伊朗提供檢測工具、保護衣物及手套，周一晚空運到伊朗。3國亦承諾為伊朗提供500萬歐元（約4340萬港元）財政援助抗疫。

（德黑蘭時報/Business Insider/中央社）

（武漢肺炎）