全球逾3000死 歐盟提高風險級別 意德確診急增 法國兩市長中招

德國及法國的確診個案分別破百。德國從上周六的66宗確診急增逾倍至周一的150宗，整體有86宗來自西部、人口最多的的北萊茵-威斯特法倫州。法國確診數字增至130宗，北部有多宗感染源頭未明的個案，傳出群聚感染地區的上薩瓦省與瓦茲省分別有兩名市長表示已確診感染。其中一人曾參加巴黎國際農業博覽會，相關單位正全力追查兩人的接觸史。《巴黎人報》昨稱新增兩宗死亡個案，令死亡人數增至4人。

意國官員警告醫療系統如臨「海嘯」

在歐洲疫情最嚴重的意大利，其確診人數周一累計有近1700人、34人死亡，當地衛生官員警告醫療系統面臨海嘯般的影響。意大利的長者人口比率屬歐洲最高，在全球僅次於日本。在意國這波疫情的死亡個案中，大部分都是長者，很多都年逾80歲。意國的80餘歲人口比率遠高於中國，政府卻未有推出針對長者的措施，引發外界憂慮。

隨着疫情在多國擴散，政府都敦促國民改變習慣。瑞士和法國除了禁止民眾聚集的活動外，亦警告勿以親吻對方臉部方式來打招呼，法國衛生部長韋朗 （Olivier Veran）上周五亦建議民眾不要握手，當局亦建議人們如非必要，應避免前往歐盟以外的地方。德國總理默克爾昨伸手向內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）握手時，也遭拒絕。個案達120宗的西班牙亦呼籲民眾勿再親吻聖像。政府及傳媒促民眾勤洗手，《愛爾蘭時報》重提蓋洛普2015年的調查，調查稱歐洲多國公民如厠後都不洗手，意大利僅57%受訪者稱如廁後會洗手，西班牙及法國亦僅約60%受訪者稱會洗手。

德內政部長拒與默克爾握手

歐盟委員會主席馮德萊恩昨稱，歐盟各國衛生部長周五將開會討論事件。疫情擴大亦威脅歐盟神根公約締約國。歐盟專家上周稱，目前認為封關可能反加速疫情擴散，不過將每周檢討。一旦歐盟內部以衛生理由「封關」將會是史無前例。

（BBC/路透社/衛報/華盛頓郵報）

（武漢肺炎）