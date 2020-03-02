慕尤丁宣誓任首相 馬哈蒂爾擬提不信任動議

【明報專訊】馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨宣誓就任該國第八任首相。上周一突然辭任的原首相兼土著團結黨名譽主席馬哈蒂爾斥慕尤丁跟貪腐的國陣合作，背叛了他。他與人民公正黨主席安華計劃呈不信任動議，挑戰慕尤丁出任首相的合法性。
強調馬來人身分的72歲慕尤丁憑114名國陣、伊斯蘭黨等政黨國會議員提名，獲國家元首蘇丹阿卜杜拉接納委任為首相，他周日偕妻子抵達國家王宮宣誓履新，預計今天起工作。馬哈蒂爾同日召開記者會說：「目前的情况很古怪，毫無法治，失敗者有權組政府，但勝利者卻不能。」他稱國家元首現在拒絕見他，他與王宮的溝通已斷。
見元首遭拒 指慕尤丁處心積慮
仍是議員的馬哈蒂爾表示，國家元首否決執政黨舉薦的首相人選委任他人，須得到國會認受才成，故倡議3月9日國會復會就慕尤丁任首相投票。他自稱在222席下議院得到114名議員擁護，不相信慕尤丁得到相同支持。
馬哈蒂爾上周一突然辭職，令執政不足兩年的聯合政府土崩瓦解。以安華為首的希望聯盟原提名馬哈蒂爾續任首相，但不獲接納。該聯盟表明，國會復會將提出不信任動議。不過分析相信，國會可能要延至新首相組完內閣之後才復會。
大馬《中國報》報道，退出公正黨的阿茲敏促成關鍵的砂拉越政黨陣線（GPS）、伊斯蘭黨國會議員聯手支持慕尤丁，是幕後功臣。報道稱，馬哈蒂爾歷年甚少探訪砂拉越。馬哈蒂爾昨被記者問到是否惱怒阿茲敏，他指覺得慕尤丁才是處心積慮的最大背叛者。