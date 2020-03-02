慕尤丁宣誓任首相 馬哈蒂爾擬提不信任動議

強調馬來人身分的72歲慕尤丁憑114名國陣、伊斯蘭黨等政黨國會議員提名，獲國家元首蘇丹阿卜杜拉接納委任為首相，他周日偕妻子抵達國家王宮宣誓履新，預計今天起工作。馬哈蒂爾同日召開記者會說：「目前的情况很古怪，毫無法治，失敗者有權組政府，但勝利者卻不能。」他稱國家元首現在拒絕見他，他與王宮的溝通已斷。

見元首遭拒 指慕尤丁處心積慮

仍是議員的馬哈蒂爾表示，國家元首否決執政黨舉薦的首相人選委任他人，須得到國會認受才成，故倡議3月9日國會復會就慕尤丁任首相投票。他自稱在222席下議院得到114名議員擁護，不相信慕尤丁得到相同支持。

馬哈蒂爾上周一突然辭職，令執政不足兩年的聯合政府土崩瓦解。以安華為首的希望聯盟原提名馬哈蒂爾續任首相，但不獲接納。該聯盟表明，國會復會將提出不信任動議。不過分析相信，國會可能要延至新首相組完內閣之後才復會。

大馬《中國報》報道，退出公正黨的阿茲敏促成關鍵的砂拉越政黨陣線（GPS）、伊斯蘭黨國會議員聯手支持慕尤丁，是幕後功臣。報道稱，馬哈蒂爾歷年甚少探訪砂拉越。馬哈蒂爾昨被記者問到是否惱怒阿茲敏，他指覺得慕尤丁才是處心積慮的最大背叛者。

（綜合報道）