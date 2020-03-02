南卡州吸黑人票 重整旗鼓迎超級星期二 拜登關鍵首勝追貼桑德斯

77歲拜登在南卡羅萊納州首府哥倫比亞的勝利集會上說：「幾日前傳媒還宣稱這個參選人不濟，但你們把我們推上擊敗特朗普之路。」他亦針對桑德斯，指民主黨正面對關鍵選擇，稱民主黨希望見到成效而非革命；希望見到在奧巴馬醫保上的改善，而非將醫療系統弄得天翻地覆；希望見到敢於挑戰全國槍會及槍械商的候選人。他說：「如果民主黨人希望提名一名貨真價實、以民主黨為榮的『奧巴馬—拜登』民主黨人，請加入我們。是大勝還是大敗，這是我們面對的選擇。」

選舉人票急起直追 僅落後6張

拜登今次已是第3次參加黨內提名戰，被民主黨溫和派人士視為最能在11月大選擊敗總統特朗普的參選人。不過，他頭3場選戰成績欠佳，在艾奧瓦州排第4，新罕布什爾州排第5，內華達州排名第2。惟這次卻憑48.4％得票率，壓倒了排第二的桑德斯19.9％。以選舉人票論，桑德斯雖仍以累計57張領先，但拜登由15張票大增到至少51張，僅以6張之差緊貼其後。

華爾街人士準備捐款支持

勝得南卡羅萊納州，被視為拜登重整旗鼓的關鍵。該州逾五成民主黨選民為非洲裔美國人。拜登曾與黑人總統奧巴馬共事8年贏得黑人好感，他也向來主力催谷非裔支持，如今驗證種瓜得瓜，爭取到60％的黑人選票；桑德斯只得約15％。

「超級星期二」前的這幾天，拜登穿梭阿拉巴馬州、得州和加州，集中爭取抗拒左傾桑德斯的中間派支持。一批華爾街人士告訴路透社，假如拜登連贏南卡州和「超級星期二」，他們準備捐款支持他。同樣主攻中間溫和選民的彭博早已針對「超級星期二」重拳出擊，且在北卡羅來納州、阿肯色州、田納西州和阿拉巴馬州等地，殷勤地向黑人選民拉票。

富商施泰爾（Tom Steyer）在南卡州排名第三，但得票11.4％，未能取得一張選舉人票。RealClear Politics民調顯示，施泰爾全國平均支持度約2.5％。他在公布投票結果前宣布退出初選。

（法新社/紐約時報）

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