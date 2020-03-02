首爾政府提指控 促查新天地「教主」涉殺人

首爾市昨晚指出，由全國第31號病人、大邱首名確診的新天地教徒開始，該教派的確診比率佔整體過半數；參加過大邱教會聚會的其他地區教徒亦有相當數目受感染。不過，李萬熙等人既沒有主動接受病毒檢測，也沒有協助讓教友接受檢疫，沒有盡防止病毒擴散的義務，向政府及地方機構提供的教友名單缺漏及失實，妨礙當局防疫工作。

韓國疾病管理本部中央防疫對策本部昨晨指出，新天地教友佔整體確診者59.9％；約每10名患者就有6人跟新天地教會有關聯。另外如同麗水市、光州市、仁川市的首名確診者，很多韓國本來無個案地區的確診者都曾去過疫情大爆發的大邱新天地教會聚會。

韓媒：沒戴口罩婦與患者同𨋢1分鐘染疫

韓國《東亞日報》報道，一名41歲婦女曾攜兩名子女，與一名感染病毒的52歲牧師共搭電梯約1分鐘，當時女子與牧師都沒戴口罩，後來女子被確診感染，佩戴口罩的子女則對病毒檢測呈陰性反應。

另外，除美國外，泰國與澳洲均首現死亡個案。為應對疫情發展，英國衛生大臣夏國賢表示會研究是否讓退休醫護人員重投工作崗位，及鼓勵民眾在家工作直至夏季。韓國總統文在寅周日在「三一獨立運動」紀念活動上，稱希望跟朝鮮在衛生範疇合作，又提出與中國、日本等鄰國加強合作。

（韓聯社/京鄉新聞/路透社）

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