稱無助遏擴散 美醫務總監籲勿搶購口罩

在網上商店亞馬遜，一個N95口罩就索價10美元（約78港元）。亞當斯在Twitter貼文：「各位，不要再買口罩了﹗」他解釋，口罩對於公眾預防感染並不有效，但市民搶購會令醫療人員無法取得口罩以照顧病人，令他們及社區面臨風險。他稱，最有效預防染病方法是常洗手，感到不適就留在家中。

指戴法錯誤常摸臉增感染風險

不少衛生專家都勸喻公眾，若非照顧生病者，健康無礙者毋須購買口罩。艾奧瓦大學傳染病學專家佩倫切維奇（Eli Perencevich）最近亦擔心公眾搶N95導致短缺。她稱，健康人士不應該戴口罩，「他們戴法錯誤，再加上他們會因此常常摸臉，這會增加感染風險」。她又說，最近聽到同行指有人從醫院拿走大批口罩，令她擔憂。至於一般人可以如何防疫，她說，吃東西前後洗手，並約束自己勿摸臉，「尤其是口和鼻」。她又建議，一般人可攜帶消毒液以便在摸過門柄等東西後洗手。

日本近日疫情擴大，口罩供應緊張。京都府的「保險醫協會」的問卷調查發現，有九成醫院及七成私家醫生表示口罩供應不足，協會請京都府及京都市政府保證防護裝備及財政支援。厚生勞動省上周六已促供應商優先將口罩提供給醫療機構。

（紐約時報/福布斯/朝日新聞）

（武漢肺炎）