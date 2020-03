美現死亡個案 華盛頓州入緊急狀態 特朗普被指淡化疫情 學者批忽視西班牙流感教訓

美國確診總數昨達71宗。華盛頓州衛生部門公布,當地一名50多歲男子死亡,死者於上周四確診,本身有「潛在健康問題」,無前往高風險地區,暫未知感染源頭。官員亦透露,一間與州內兩宗確診個案有關的護老院疑現集體感染,約27名院友及25名職員出現呼吸道感染病徵,部分人更因不明原因肺炎入院,料確診個案將續增,正展開調查。州長因斯萊(Jay Inslee)宣布當地進入緊急狀態。

死者有隱疾 護老院疑爆集體感染

美國政府加緊控疫,美國食品及藥物管理局(FDA)上周六發出新指引,批准部分合資格實驗室即時採用其自行研發的病毒檢測工具作病毒測試。獲任命領導抗疫的副總統彭斯上周六宣布擴大入境限制,禁止過去14天內曾前往伊朗的伊朗人或非美國公民赴美,並強烈呼籲國民避免前往出現大規模爆發的地區,包括韓國及意大利。美國衛生部長阿扎(Alex Azar)昨稱,美國目前有7.5萬套新型冠狀病毒檢測工具,未來數周將大幅增加。他又稱,相信會有更多社區感染。

連日淡化疫情的特朗普上周六承認疫情嚴重,相信將有更多確診個案,但強調華府已採取「現代史中最進取的對抗疫情行動」,準備好應對任何情况,國民「完全沒有恐慌的理由」。特朗普亦回應上周五在南卡羅萊納州競選活動中,聲稱疫情是民主黨人在總統彈劾失敗後的「新騙局」一事,澄清稱所指的是民主黨將疫情怪罪他人的做法,並非說疫情是騙局,認為「騙局」一詞不會令人對抗疫掉以輕心。

學者:政府控制資訊粉飾太平

著有《大流感:致命的瘟疫史》(The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest Plague in History)的歷史專家巴利(John Barry)接受《華盛頓郵報》訪問稱,特朗普政府應對疫情的手法與1918年西班牙流感大爆發時情况相似,當時正值第一次世界大戰,參戰各國為免影響戰况而隱瞞疫情,觸發全球大流行。美國亦在時任總統威爾遜(Woodrow Wilson)授意維護國民士氣下,由公共情報委員會(CPI)把持疫情資訊發布,各官員以至傳媒均淡化嚴重性,聲稱病毒只是普通流感,無視醫療專家建議。例如費城當時便舉辦了當地史上最大型巡遊,結果參與的約300名士兵便成播毒者,終致當地逾1.2萬人死亡,全美亦有67.5萬人病故,民眾因對政府失去信任而恐慌,流言四起。

巴利指出,最重要的教訓就是為防大流行「必須說出真相」。目前特朗普政府雖未明顯說謊,但顯然在粉飾太平及控制資訊,安排彭斯而非美國國立過敏與傳染病研究院(NIAID)總監福奇(Anthony Fauci)等專家領頭抗疫「顯然是錯誤」。《紐約時報》上周四報道稱,屢就疫情發出警告、與特朗普唱反調的福奇被禁在未獲批准下公開談論疫情。福奇雖強調「未被噤聲」,惟外界憂慮公共衛生因特朗普拒尊重科學意見而受損。

世衛總幹事譚德塞周日警告,美國等地接連出現死亡個案,反映控疫情機會正在收窄,但他強調目前全球仍未受疫情大流行威脅,毋須恐慌。

