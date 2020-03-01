希臘放催淚彈阻難民湧入

埃爾多安：一日近2萬難民入歐

事源上周四有34名土耳其士兵在敘利亞北部遭空襲身亡，安卡拉政府指摘是獲俄羅斯支持的敘利亞政府軍所為。當局其後宣布不再阻止敘利亞難民從水陸兩路進入歐洲，被指是藉此向歐盟施壓。土耳其總統埃爾多安昨表示，自上周五起已有逾1.8萬名難民從該國入境歐洲，「數目將持續上升」。希臘政府昨表示，在24小時內已攔截4000名企圖非法入境者，強調當局會竭盡全力保衛邊境。保加利亞則已增派警察到邊境駐守。

因應敘利亞內戰引發難民潮，土耳其2016年與歐盟簽署協議，歐盟提供資金援助以換取該國阻截難民入歐。土耳其目前有360萬名敘利亞難民，埃爾多安指國家無法應付新一波難民潮，直言「不會關閉這道大門」。埃爾多安又要求俄國不要插手，讓土耳其與敘利亞政府軍單獨處理今次事件。

俄國外交部昨日表示，雙方已同意緩和當地的緊張局勢。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上周五表示，成員國將「全力聲援」土耳其，有消息人士透露，北約正考慮加強在該國部署的愛國者防空系統及偵察任務。

（路透社/法新社/衛報）