大馬元首委慕尤丁任首相 馬哈蒂爾集過半議員名單望扭轉局勢

大馬國家元首昨日接見各大政黨代表，到下午由國家王宮總管阿末法迪發表文告，宣布委任慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為新任首相，稱綜合各黨提名後，認為慕尤丁是最有可能獲得大多數議員支持的人選，強調首相委任不能再有延誤，並盼國家亂局可以結束。但希盟尚未放棄，馬哈蒂爾公布112名支持自己拜相的國會議員名單（即已過半），稱已致函國家元首，盼對方接受，慕尤丁今日能否宣誓尚有變數。

曾公開批評納吉布 被逐出內閣

這場亂局始於馬哈蒂爾上周一（24日）突辭首相及土著團結黨主席一職，當時傳出聯盟內有成員叛變，投向跟以巫統為首的國陣尋求合作。此後各方擁戴的首相對象一直改變，但真正關鍵的變化主角是慕尤丁。馬哈蒂爾上周四（27日）邀請他會談後承認，慕尤丁或成土團黨首相提名人選。其後即傳出慕尤丁已獲巫統和伊黨支持，結果即使希盟昨晨將提名人選由安華改回馬哈蒂爾，也無補於事。

72歲的慕尤丁在2009年至2015年間出任國陣政府的副首相，但因公開批評一馬公司醜聞而遭時任首相納吉布逐出內閣，此後脫離巫統並聯手馬哈蒂爾籌組土團黨。如今倒戈再跟巫統合作。

學者：恢復馬來人-穆斯林主導地位

諾丁漢大學大馬分校政治、歷史及國際關係學院院長凱斯（William Case）向本報稱，結果不算驚奇，「慕尤丁一直領軍『馬來人-穆斯林反撲』——我們自上屆大選以來一直警告（的趨勢）……這相當於恢復馬來人-穆斯林主導地位，也是對大部分少數族裔的挫敗。

慕尤丁此前並非主理外交，但從以往國陣政府的表現看，其政府應會跟中國保持良好關係。凱斯稱，即使是希盟政府，中馬關係也只在上任初期受干擾，重大項目大多現已回正軌，「馬來西亞確實沒有經濟戰略，只能巴結中國投資，這點在慕尤丁政府仍會繼續」。

法新社報道，馬哈蒂爾在今次權力鬥爭中落敗，同時令安華短期內出任首相的希望徹底幻滅。分析稱，身陷連番醜聞的國陣回朝，一來是將民選政府公然趕落台，勢惹起公眾不滿，二來國陣內的伊斯蘭黨（PAS）主張伊斯蘭原教旨主義，不利種族宗教融和。

（綜合報道）