大馬元首委慕尤丁任首相 馬哈蒂爾集過半議員名單望扭轉局勢

【明報專訊】馬來西亞政局突現轉折。儘管本來將接替馬哈蒂爾首相之位的安華最後時刻讓路，促成希望聯盟重新提名馬哈蒂爾續任首相，但國家元首昨日最終改為委任成功拉攏巫統和伊斯蘭黨結盟的前內政部長慕尤丁擔任首相，並於今晨宣誓就任。慕尤丁隨即發表聲明，要求國民接受這項決定，但希盟反擊稱必定上訴。雙方陣營現堅持自己一方才有過半議員支持，這場政爭勢將持續。
大馬國家元首昨日接見各大政黨代表，到下午由國家王宮總管阿末法迪發表文告，宣布委任慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為新任首相，稱綜合各黨提名後，認為慕尤丁是最有可能獲得大多數議員支持的人選，強調首相委任不能再有延誤，並盼國家亂局可以結束。但希盟尚未放棄，馬哈蒂爾公布112名支持自己拜相的國會議員名單（即已過半），稱已致函國家元首，盼對方接受，慕尤丁今日能否宣誓尚有變數。
曾公開批評納吉布 被逐出內閣
這場亂局始於馬哈蒂爾上周一（24日）突辭首相及土著團結黨主席一職，當時傳出聯盟內有成員叛變，投向跟以巫統為首的國陣尋求合作。此後各方擁戴的首相對象一直改變，但真正關鍵的變化主角是慕尤丁。馬哈蒂爾上周四（27日）邀請他會談後承認，慕尤丁或成土團黨首相提名人選。其後即傳出慕尤丁已獲巫統和伊黨支持，結果即使希盟昨晨將提名人選由安華改回馬哈蒂爾，也無補於事。
72歲的慕尤丁在2009年至2015年間出任國陣政府的副首相，但因公開批評一馬公司醜聞而遭時任首相納吉布逐出內閣，此後脫離巫統並聯手馬哈蒂爾籌組土團黨。如今倒戈再跟巫統合作。
學者：恢復馬來人-穆斯林主導地位
諾丁漢大學大馬分校政治、歷史及國際關係學院院長凱斯（William Case）向本報稱，結果不算驚奇，「慕尤丁一直領軍『馬來人-穆斯林反撲』——我們自上屆大選以來一直警告（的趨勢）……這相當於恢復馬來人-穆斯林主導地位，也是對大部分少數族裔的挫敗。
慕尤丁此前並非主理外交，但從以往國陣政府的表現看，其政府應會跟中國保持良好關係。凱斯稱，即使是希盟政府，中馬關係也只在上任初期受干擾，重大項目大多現已回正軌，「馬來西亞確實沒有經濟戰略，只能巴結中國投資，這點在慕尤丁政府仍會繼續」。
法新社報道，馬哈蒂爾在今次權力鬥爭中落敗，同時令安華短期內出任首相的希望徹底幻滅。分析稱，身陷連番醜聞的國陣回朝，一來是將民選政府公然趕落台，勢惹起公眾不滿，二來國陣內的伊斯蘭黨（PAS）主張伊斯蘭原教旨主義，不利種族宗教融和。
（綜合報道）
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