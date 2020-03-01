特稿：未宣布「全球大流行」 世衛：只適用於流感

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）前日表示，現時沒證據顯示病毒能在社區輕易傳播，強調仍有機會控制疫情，關鍵在於打破傳播鏈。世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）解釋，提升警戒級別並非為了引起恐慌，而是促全球政府「醒覺並做好準備」。對於外界不斷質問疫情是否已變成大流行，瑞安稱現時的數據亦未顯示「全球所有人都有可能接觸到該病毒」。

無明確準則 1月底已頒「最高級別」警號

根據世衛網站2010年文章，「全球大流行」是形容新疾病在全球傳播的術語。一般而言，大流行所指的並非在疫區受感染後回國的「原發病例」，而是外國社區內二代傳播的情况，至於世衛按什麼準則定性疫情為大流行則沒有明確準則。譚德塞曾說，這是基於對病毒傳播的地理分佈及疾病嚴重性等方面作出評估。他上周三稱，鹵莽地將疫情稱為大流行只會放大不必要、不合理的恐慌，強調1月底頒布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）已是「最高級別」的警號。

專家：「大流行」無法律意義

世衛2009年曾按為流感制定的6級警示機制，宣布H1N1人類豬流感屬大流行，但疫情最終與一般流感相若。世衛被批反應過度造成恐慌，令急症部門不堪重負，政府囤積大量抗病毒藥物。該機制亦被指只考慮傳播範圍，但無視傳染病強度等因素，促使世衛後來棄用機制並推出新指引。目前世衛網站列有流感大流行的建議應對方案，發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）上周二（25日）回覆本報查詢時指出，這些定義及指引只適用於流感，各組織的小組正致力定義新型冠狀病毒大流行的準則，但過程需時。彭博社指出，新病毒的傳播仍有某些方面未明，令專家更難界定達至大流行的條件。

美國喬治城大學公共衛生法律教授戈斯坦（Lawrence O. Gostin）向本報稱，2005年的《國際衛生條例》賦予世衛權力頒布PHEIC，但該組織並無法律權力將個別疾病定性為大流行，故此即使它最終宣布今次疫情屬大流行，實際上亦沒有任何法律意義。不過世衛作為權威機構，此舉將有助刺激更多國家推行緊急措施。

近日韓國、意大利及伊朗的確診個案急增，倫敦衛生與熱帶醫學院教授惠特沃思（Jimmy Whitworth）稱，許多人視當前的疫情為大流行，「這種病毒正在全球傳播，與中國的連繫卻愈來愈弱」。有專家提醒若疫情演變成大流行，即意味旅遊限制不再有效，衛生部門需為下一階段做準備。澳洲傳染病與免疫學專家麥克米蘭（Nigel McMillan）稱，這包括讓醫院準備接收大批患者、儲存抗病毒藥物，並建議民眾考慮生病時留家、保持社交距離及避免大型聚會等。

美國、澳洲及加拿大等國已開始制定應對大流行措施，歐盟亦要求成員國報告應對大流行的方案及醫療能力。微軟創辦人蓋茨上周五在醫學期刊撰文，稱世界尚未準備好應對致命的大流行，提出多項建議，例如富國應為中低收入國家提供專家及疫苗支援。

明報記者陳籽穎

（武漢肺炎）