醫院一牀難求 患者病死家中

未來統合黨議員鄭泰沃上周五（28日）在國會召開記者會說，大邱地域的確診者有1314人，卻有51.8％人因病牀不足要在居家隔離，有確診者等不到病牀，在家裏隔離3日後死亡。他指的是韓國第14名死亡患者。該70歲大邱婦人2月22日發病，但兩度向指定保健所要求測檢病毒，都因為她沒有去過中國，又不是新天地教會教徒和沒有接觸確診者，因而被拒絕。27日下午，患者發燒38.5℃和咳嗽，去醫院求診後被送到她保健所去往檢測，但再次因同樣原因被拒絕，最後回家後病情惡化，28日早上死亡，死後才獲確診。一名74歲男子確診後，也差不多同一時間在家隔離等病房，因呼吸困難不治。

大邱首名確診者可有配備電視、雪櫃、衣櫃、浴室等的獨立病房，如今數名病人要共用一室。更甚是大邱整體每日有數百相關患者輪候入院。釜山昨也宣布，確診者超過負壓病房可接收人數。蔚山近日加建一人或兩人用的負壓病房，但迄周五仍只得數十牀位，但單單有病徵的新天地教徒就有154人。

（韓聯社/京鄉日報/中央日報/朝鮮日報）

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