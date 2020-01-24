韓單日確診破800 政府籲周末留家 部分教會矢言續崇拜 「跟性命一樣重要」

政府判斷未來兩周擴散關鍵

韓國總理丁世均昨日表示：「為遏止新型冠狀病毒擴散，全國民眾暫時合作是必要的。請企業積極採取在家工作與放年假措施，國民遵守個人衛生原則，非必要的外出要三思。拜託各民眾積極共同合作。」中央災難安全對策部負責官員金剛立也促國民這個周末避免參加宗教活動，或到人多且密閉的場所。

韓國新型冠狀病毒確診個案一周內飇升6倍。昨日新增813人確診，累計3150人染疫，17人死亡，另有10人危殆，6人嚴重，有逾3.5萬人等待檢測結果。由於疫情惡化，禁止或限制韓國人入境的國家地區已增至71個，其中越南突然決定由昨日零時起暫停韓國人免簽證入境及禁止客機降落，導致一架載着40名乘客、從仁川飛往河內的韓亞客機昨晨因不能降落而折返仁川。

天主教入韓236年 首停彌撒

鑑於疫情最先由新天地教會位於大邱的分部開始極速擴散，釜山溫泉教會退修會等又出現集體感染病例，文化體育觀光部長朴良宇日前已跟主流宗教開會，促請暫停宗教活動，務求遏止集體感染機會。天主教傳入韓國236年，經歷過戰爭和政治打壓均未停止過活動，但今趟為了抗疫，首次宣布全國16個教區1700多間聖堂，包括著名的明洞聖堂等暫停彌撒。大韓耶穌教長老會統合教團宣布，暫停3月1日與8日的崇拜活動。韓國最大佛教團體曹溪宗宣布旗下逾2000個場所取消法會等公眾活動至3月20日；其餘30個佛教主要宗派逾1.5萬個地方亦有同類安排。濟州道的各宗派亦宣布暫停活動，涉24萬多名信眾和788個宗教場所。

部分基督新教大型教會則堅持安息日崇拜，例如首爾中區擁有5萬多名教友的永樂教會公告指出「崇拜」跟「性命一樣重要」，中止敬拜愈久，愈不利於教會和諧。當局表明，正檢討懲處強行集會、舉辦大型活動的人。

另外，當局繼續追查新天地教會爆發源頭。法務部昨表示，經調查近24.5萬名新天地教徒（包括海外信徒）去年7月1日起至2月27日間的出入境紀錄，發現海外信徒有38人從中國到韓國，其中一人來自武漢，韓國本土教徒有3572人曾到中國，其中有41人從武漢回韓國。

（中央日報/韓聯社/Newsis/民族報/京鄉日報）

（武漢肺炎）