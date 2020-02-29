憂拖累選情 超級黨代表謀阻桑德斯

選舉人票不過半不支持

民主黨總統提名人必須贏得至少1991張選舉人票。如果無人贏得大多數，771名超級黨代表（superdelegates）在7月的全國黨代表大會上將起關鍵。《紐時》本周訪問了當中93名超級代表，包括前任正副總統、聯邦選舉當選人、民主黨全國委員會成員、黨策略師、資深民主黨人助手等，發現假如桑德斯僅贏得最多選舉人票，卻未能過半，絕大多數超級黨代表都表示不會提名他，只有9人主張按初選的相對多數投票。

桑德斯暫以45張選舉人票領先。其他民主黨參選人拜登及沃倫近日都表示，倘若桑德斯的選舉人票未能過半，不應成為民主黨候選人。選舉人票按初選結果分配，而傳統上，超級代表通常會支持贏得最多選舉人票的參選人。不過，選舉人技術上可以改變心意。

桑德斯主張豁免大學4年學費、全民醫保等左傾政見，惹不少黨友焦慮，擔心他出戰大選除了會慘敗給特朗普，也將拖累關鍵州份的民主黨國會兩院候選人，使該黨輸掉大量國會議席。有線新聞網絡（CNN）報道，眾議院民主黨人愈來愈懼怕桑德斯倘勝出提名戰，會拖累選情。

（紐約時報/CNN）

（美國大選）