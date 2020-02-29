敘利亞局勢升級 最少33土軍死 施壓歐洲 土國威脅放行難民

土耳其2016年趁敘利亞內戰派軍進入敘利亞北部清剿庫爾德族民兵，今次是該軍單日死亡人數最多的一天。連同周四晚的襲擊，伊德利卜省本月衝突中喪生的土耳其軍已達54人。俄國戰機近期參與該省大部分空襲，但俄國國防部昨否認參與今次空襲，又稱土耳其軍不應該在那兒。俄國國營電視台稱，土軍用肩托式導彈企圖擊落俄國和敘利亞軍機。

英美譴責俄敘 土促設禁飛區

儘管土耳其官員暫未公開指摘俄羅斯，但敘利亞衝突已令兩國關係面臨考驗。土耳其示威者昨晨到伊斯坦布爾的俄國領事館外示威。土耳其呼籲敘利亞和俄軍停止攻擊伊德利卜，並撤離圍堵土耳其軍駐地，同時又呼籲設立敘利亞人安全區和禁飛區，以保護該省近300萬居民。

美國國務院表示，美國關注土耳其軍受襲，並重申支持北約成員國土耳其，促敘利亞、俄羅斯和伊朗支持的部隊馬上停止進攻，英國亦譴責敘俄的軍事行動。聯合國警告當地的危機激增。

兩月戰事 465平民亡

自敘利亞政府軍12月1日開始西北部軍事行動以來，聯合國稱已有至少95萬人流離失所，至少465名平民死亡，包括145名小孩。敘利亞內戰引發難民潮，土國與歐盟2016年簽署協議，歐盟提供60億歐元援助，換取土耳其阻截難民入歐。

土耳其官員向傳媒放風，決定不再阻止敘利亞難民通過陸路及水路進入歐洲。分析相信，此舉意在爭取歐盟及北約對土耳其在伊德利卜省軍事行動的支持。土耳其的傳訊總監稱土耳其不能再接收百萬計難民，促國際社會設「禁飛區」保護平民。

（路透社/衛報/紐約時報/半島電視台）