彭斯掌疫情消息發布 官員憂礙公眾獲資訊

CNN引述知情人士稱，近數周總統幕僚不斷向特朗普強調疫情的嚴重威脅，不過特朗普仍聽任直覺而淡化威脅。消息稱，本周初特朗普曾向幕僚稱打算撤去衛生部長阿扎（Alex Azar）應對疫情的工作，至周三在白宮舉行記者會前不久才決定改由彭斯掌管抗疫重責，令華府人員大感驚訝。

《華爾街》：特朗普不滿「危言聳聽」

《華爾街日報》引述知情人士稱，今次任命旨在讓政府疫情發布更統一，亦與特朗普認為近日部分疫情消息「太危言聳聽」有關，高級官員被要求就疫情公開發言前須先由彭斯的辦公室核准。不過不少衛生部門官員質疑，在疫情緊急之際由並非醫療專家的彭斯負責審核疫情消息，將妨礙公眾盡快得到準確資訊。

彭斯周四（27日）安排財長梅努欽及白宮經濟顧問庫德洛等人加入抗疫工作組，並強調阿扎仍在抗疫工作中扮演重要角色，又稱疫情對美國公眾威脅仍低，未來數天政府將動用全部資源應付。投資銀行高盛周三分析，如疫情損害美國經濟增長，將令民主黨勝出總統選舉的機會增加，對期望延續特朗普的低稅、監管寬鬆政府的投資者而言是負面因素。

（CNN/華爾街日報）

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